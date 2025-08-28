Clamoroso scambio last-minute: il Milan prende anche il centravanti

I rossoneri sono al lavoro per uno scambio clamoroso in queste ultime ore di mercato: è così che Tare prende anche il centravanti

Milan scatenato in queste ultime battute di calciomercato. Massimiliano Allegri, al quale non sono state rivolte critiche dopo la pessima prestazione con sconfitta contro la Cremonese, è al lavoro sul campo per preparare la gara contro il Lecce in programma domani valida per la seconda giornata di Serie A. Lo farà senza Rafael Leao, ancora alle prese con il problema al polpaccio: rientrerà soltanto dopo la sosta. In attesa di sviluppi per la cessione al Fulham, per adesso farà parte del gruppo squadra Samuel Chukwueze.

Sarà invece titolare Santiago Gimenez, come ha confermato anche Allegri in conferenza stampa. Il messicano è stato travolto dalle critiche dopo la gara con la Cremonese a causa di una prestazione poco brillante, come se fosse stato l’unico: tutta la squadra è stata pessima e il messicano è un giocatore che ha bisogno di rifornimenti. Il suo nome è al centro del mercato in queste ore per l’ipotesi di un clamoroso scambio che sta prendendo corpo in queste ore.

Milan, possibile scambio con la Roma: i dettagli

Il Milan ha mostrato interesse per Artem Dovbyk della Roma da tempi non sospetti. L’attaccante ucraino è reduce da una stagione complicata con la maglia giallorossa, così come lo è stata per tanti giocatori con tre cambi di panchina e grande caos. Adesso però c’è un’altra situazione: Claudio Ranieri è il direttore tecnico, Frederic Massara il direttore sportivo e come allenatore c’è uno dei migliori italiani in circolazione, Gian Piero Gasperini.

Con lui le cose per Dovbyk potrebbero cambiare, ma a quanto pare la società sembra disposta a cederlo. Ed è quindi facile immaginare che su questa possibile uscita ci sia anche il benestare di Gasperini. Il Milan lo accoglierebbe volentieri e sta provando a capire come portare al termine in maniera positiva questa operazione. L’idea, secondo quanto riportato da Sky Sport, è di uno scambio con Santiago Gimenez, profilo molto gradito allo stesso Gasperini. Le società sono al lavoro su questa possibile operazione: non è semplice, anche perché il tempo stringe e c’è pochissimo margine di manovra, ma si sta facendo un tentativo. In tutto ciò, l’ex Feyenoord domani sarà in campo contro il Lecce dal primo minuto. Ogni discorso è quindi rimandato a dopo la partita di domani.