Escluso dai convocati di Allegri, sarà venduto: 3 squadre si sfidano

Il giocatore è fuori dai convocati per la prossima partita di Serie A: gli ultimi aggiornamenti da Milanello.

Al Milan c’è un po’ di caos in questo momento. La sconfitta contro la Cremonese ha fatto emergere le diverse mancanze che ha la squadra costruita dal “gruppo di lavoro” Furlani-Moncada-Tare-Ibrahimovic. E Massimiliano Allegri in modo diretto e indiretto ha fatto capire di non essere soddisfatto della situazione.

In questi ultimi giorni del calciomercato estivo il club rossonero si sta ritrovando a dover fare delle operazioni a cui avrebbe dovuto provvedere prima. Ad esempio, l’acquisto di un difensore centrale esperto e dotato di leadership e l’acquisto di un nuovo attaccanti. La cessione di Yunus Musah all’Atalanta farà arrivare a Milanello anche un nuovo centrocampista, dato che va registrato anche il serio infortunio di Ardon Jashari. Ma non è finita.

Milan, Jimenez verso la cessione? Le ultime news

Ci sono molte possibilità che anche Alex Jimenez lasci il Milan. Massimiliano Allegri non lo ha convocato per la trasferta di campionato a Lecce. I giornalisti sportivi Gianluca Di Marzio e Matteo Moretto confermano che Como, Roma e Bournemouth hanno manifestato il loro interesse per il terzino spagnolo.

Recentemente è trapelato che Jimenez avrebbe fatto qualche ritardo di troppo agli allenamenti e che ciò avrebbe un po’ indispettito Allegri, che però alla vigilia di Lecce-Milan ha minimizzato in conferenza stampa: “I ritardi li fanno tutti, chi prima o chi dopo. Non ho nulla contro Alex, che è un buon giocatore. Non è successo assolutamente nulla“.

La non convocazione per il match di campionato è comunque un chiaro segnale che il terzino spagnolo lascerà Milano. Moretto spiega che la società vuole un trasferimento a titolo definitivo oppure con un prestito che preveda l’obbligo di riscatto. Al momento, non sono emerse cifre, ma è ipotizzabile che la richiesta rossonera sia di almeno 15 milioni di euro.

Da ricordare che il Real Madrid ha a proprio favore una clausola di recompra da poter esercitare: vale 9 milioni di euro nel 2025 e 12 nel 2026. Non è chiaro se i blancos possano esercitarla quando vogliono o se vi sia una scadenza (esempio fine metà-fine luglio). In attesa di chiarimenti, vedremo quale squadra tra Como, Roma e Bournemouth se lo aggiudicherà. Da non escludere l’inserimento di altre squadre, ovviamente.