Infortunio in allenamento: tegola per Allegri, out per 2 mesi

Non sarà disponibile per la partita contro il Lecce, ad annunciarlo è stato Allegri in conferenza stampa. Tutti i dettagli

Massimiliano Allegri è intervenuto poco fa in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Milan. I rossoneri, dopo la sconfitta contro la Cremonese al debutto in campionato, dovranno ancora fare a meno di Rafael Leao. Infortunatosi contro il Bari, subito dopo il gol che aveva sbloccato il risultato, il portoghese è ancora alle prese con il problema al polpaccio. Non si è ripreso del tutto e da parte dello staff tecnico e medico non c’è intenzione di rischiare. Leao è il giocatore più importante della squadra insieme a Pulisic e a pochi altri, il Milan punta molto su di lui per questa stagione ed è preferibile evitare ulteriori problemi.

In attacco ci sarà Santiago Gimenez insieme a Pulisic: sul messicano non sembra esserci grande fiducia da parte dell’allenatore, nonostante le parole di facciata in conferenza stampa. Non a caso, il Milan è alla ricerca di un altro centravanti (si parla di uno scambio fra Gimenez e Dovbyk con la Roma). Oltre a Leao, Allegri dovrà fare a meno di un altro giocatore a Lecce: si tratta di uno dei nuovi acquisti.

Lecce-Milan, probabile formazione: out un centrocampista

Come annunciato da Allegri in conferenza stampa poco fa, Ardon Jashari non farà parte del gruppo che in giornata partirà alla volte di Lecce per la seconda giornata di campionato. Il centrocampista svizzero si è infortunato in seguito ad uno scontro fortuito di gioco in allenamento proprio con Gimenez. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’infortunio è serio e riguarda il perone: probabili due mesi di stop.

A questo punto c’è grande curiosità per capire quali saranno le mosse di Allegri per la gara di domani. Non è da escludere una novità rispetto al debutto con il Lecce, e cioè il doppio play davanti alla difesa: dentro Samuele Ricci al fianco di Modric o con Youssouf Fofana, con Loftus-Cheek nel ruolo di trequartista. Pulisic esterno a sinistra, Saelemaekers a destra e Gimenez l’attaccante. Potrebbe essere questo il centrocampo che scenderà in campo domani, altrimenti potremmo rivedere lo stesso sistema con ancora il doppio box-to-box, nonostante nessuno dei due abbia convinto granché. Vedremo quali saranno le mosse di Allegri per questa gara: il Milan non ha possibilità di sbagliare di nuovo. Perdere o pareggiare sarebbe un grandissimo problema per la squadra rossonero.