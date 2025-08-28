Il Milan ci prova per il difensore: colpo a sorpresa dal Manchester City

I rossoneri vogliono un difensore del Manchester City per accontentare Allegri: è in uscita dal club inglese, tutti i dettagli

Il Milan vuole aggiungere anche un difensore centrale alla sua rosa in questo finale di calciomercato. L’acquisto a sorpresa, dopo che sono saltati, per motivi diversi, sia Victor Boniface che Conrad Harder, la società ha deciso di prendere Christopher Nkunku dal Chelsea: l’operazione è in dirittura d’arrivo, il costo totale è di circa 40 milioni. Il francese rischia di essere l’affare più costoso di RedBird da quando è proprietario dei rossoneri. In queste ore Milan e Chelsea, che hanno fatto diverse operazioni negli ultimi anni, sono al lavoro per limare i dettagli. I Blues hanno dato massima apertura alla cessione, considerando che per Nkunku non c’è molto spazio. Si liberano così di un esubero che può fare molto bene ai rossoneri per qualità tecniche e non solo, ma tutto come sempre dipenderà dal contesto di gioco e da quelle che saranno le sue funzioni. E per quanto riguarda il difensore, il Milan, a grande sorpresa, sta provando il colpo ad effetto dal Manchester City.

In uscita dal Manchester City, il Milan ci prova: i dettagli

I Citizens, coi quali ad inizio giugno si è conclusa l’operazione per la cessione di Tijjani Reijnders, stanno provando a vendere alcuni giocatori della rosa che sono considerati parte del vecchio ciclo. Il portiere Ederson è uno di questi (e potrebbe essere sostituito da Donnarumma in questi ultimi giorni di mercato) ma il nome che può tornare utile al Milan è quello di Manuel Akanji, non convocato per l’ultima gara contro il Tottenham di Premier League.

Il difensore svizzero ha aperto alla possibilità di venire in Serie A e ha dato disponibilità al Milan. Il problema è legato all’ingaggio: Akanji chiede circa 6 milioni di euro di stipendio per il trasferimento, cifre un po’ fuori mercato per quelli che sono i paletti imposti da Giorgio Furlani, ma si può arrivare ad un accordo. Le parti devono venirsi incontro insomma e le prossime ore sono decisive. Se il Milan vuole davvero aggiungere un difensore, deve sbrigarsi: domani si giocare contro il Lecce e il mercato chiuderà lunedì alle 20:00. Il tempo stringe e c’è da prendere delle decisioni importanti. Akanji è un’opportunità di mercato da cogliere al volo, sperando che i costi non siano troppo un problema. Questo finale di mercato potrebbe regalare molte sorprese ai tifosi rossoneri, che si aspettavano qualcosa di grosso dopo la sconfitta contro la Cremonese alla prima giornata.