Il Milan compra dal PSG: nome a sorpresa per soddisfare Allegri

Il club rossonero guarda anche nella squadra di Luis Enrique per rinforzarsi: spunta un nome a sorpresa.

Manca sempre meno alla fine della sessione estiva del calciomercato e c’è grande fermento in casa Milan. Ci sono alcune operazioni da fare in entrata e in uscita, i tifosi sono in attesa di colpi importanti dopo la deludente sconfitta contro la Cremonese nella prima giornata di Serie A 2025/2026.

Uno degli acquisti attesi è quello di un nuovo difensore centrale. Partito Malick Thiaw in direzione Newcastle United, è arrivato Koni De Winter dal Genoa. Ancora da capire il valore del belga, rimane comunque la necessità di prendere un giocatore con esperienza e anche con doti da leader. Un nome gradito a Massimiliano Allegri è Kim Min-Jae, però non sembrano esserci le condizioni per un suo arrivo dal Bayern Monaco. L’ex Napoli sarebbe stato perfetto per la retroguardia rossonera.

Calciomercato Milan, non solo Akanji per Allegri

Nelle ultime ore si sta parlando molto di Manuel Akanji, 30enne in uscita dal Manchester City. Sembrava che potesse andare al Galatasaray, che aveva un accordo con i Citizens per 15 milioni di sterline, però il nazionale svizzero non è convinto della destinazione. In questa situazione si è inserito il Milan, che ha avviato i contatti.

Akanji è un difensore duttile tatticamente, può giocare da centrale e anche da terzino sinistro in una difesa a quattro. E può essere un ottimo braccetto mancino in una retroguardia a tre. Ha esperienza e personalità, sarebbe un valore aggiunto per Allegri. Da capire se la trattativa con il Manchester City decollerà.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Orazio Accomando di Sportmediaset, il Milan starebbe valutando anche Lucas Beraldo del Paris Saint Germain. Il 21enne brasiliano è considerato cedibile dal club parigino, che però vuole un trasferimento a titolo definitivo. Il cartellino viene valutato circa 25 milioni di euro, il PSG ne aveva spesi 20 per comprarlo dal San Paolo nel 2024.

Beraldo è giovane, non è il difensore esperto che può arrivare ed essere il leader della retroguardia del Milan. Gli serve tempo per tirare fuori tutto il suo potenziale tecnico e caratteriale. Potrebbe comunque essere un buon investimento. Il brasiliano è mancino, ha buone capacità di impostazione palla al piede e non gli manca personalità nello stare in campo. Se la cava bene a livello difensivo, anche se ha ancora margine di crescita.