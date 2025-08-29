Accordo per il difensore, ma ora il Milan rischia la beffa: inserimento improvviso

I rossoneri rischiano la beffa per l’acquisto del difensore centrale: sul giocatore infatti si registra un importante inserimento

Tare in primo piano
Il Milan rischia la beffa (ANSA) – MilanLive.it

Il Milan ha deciso di provare a prendere anche un difensore centrale. In attesa dell’ufficialità di Christopher Nkunku, arrivato ieri sera in città e oggi impegnato con le visite mediche, la società è al lavoro per dare a Massimiliano Allegri altri due acquisti. Si continua a lavorare sul centravanti: è piuttosto evidente, nonostante le dichiarazioni di facciata, che Santiago Gimenez non convince a pieno l’allenatore, da qui l’affannosa ricerca di profili come Dusan Vlahovic e, più recente, di Artem Dovbyk.

Attenzione anche al centrocampo: nei giorni scorsi, il Milan ha provato a prendere Giovanni Fabbian dal Bologna, ma l’affare è complicato, così come lo è quello per arrivare ad Adrien Rabiot del Marsiglia. L’ultimo nome riporta ancora in casa Roma: occhio a Lorenzo Pellegrini, un’opportunità di mercato. Arriviamo quindi al capitolo difensore: il profilo di Manuel Akanji è finito nel mirino dei rossoneri, il giocatore ha dato disponibilità al trasferimento e si sta trattando. Ma c’è la possibilità che l’affare si possa seriamente complicare per l’inserimento di un’altra squadra.

Milan-Akanji, l’affare rischia di complicarsi: i dettagli

In queste ultime ore di mercato, è scatenato il Tottenham. L’ottimo esordio in Premier League, con anche la vittoria in casa del Manchester City per due gol a zero, è accompagnato anche da ottimi acquisti. Dopo aver salutato una leggenda come Son, gli Spurs hanno inserito giocatori molto interessanti e fra questi c’è anche Xavi Simons, in arrivo dal Lipsia per 60 milioni. E a lui, grande talento prodotto dal Barcellona, potrebbe presto aggiungersi proprio Akanji.

Akanji calcia il pallone
Come riportato da Fabrizio Romano, il Tottenham ha chiesto informazioni sul difensore svizzero. Thomas Frank ha chiesto un rinforzo in difesa e in questo momento ci sono tre obiettivi: uno di questi proprio l’ex Borussia Dortmund, messo sul mercato dal Manchester City che, in questa sessione di mercato, ha deciso di attuare uno vero e propria cambio generazionale. Il Milan è più avanti nei discorsi: i Citizens, coi quali a giugno si è fatto l’affare Reijnders in uscita, c’è l’accordo per una cifra intorno ai 15 milioni, ora si sta cercando l’accordo col giocatore che chiede fra i 5 e i 6 milioni di ingaggio. L’inserimento del Tottenham potrebbe complicare le cose: Akanji potrebbe preferire la permanenza in Premier League e in una squadra che gli può garantire senza problemi lo stipendio da lui richiesto.

