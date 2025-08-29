Milan, è rivoluzione totale: ad un passo un’altra cessione a sorpresa

Una rivoluzione quella attuata dal Milan in questo mercato estivo: in queste ore è stata definitiva un’altra cessione

Ultimi giorni di questo caotico calciomercato. Il Milan fino alla scorsa settimana aveva lavorato piuttosto bene: tanti affari importanti in uscita ma anche in entrata. Bastava un difensore e un attaccante con determinate caratteristiche per completare l’opera, ma la sconfitta contro la Cremonese al debutto in campionato ha rimesso tutto in discussione. Massimiliano Allegri, al quale non sono state rivolte critiche per la clamorosa debacle di sabato scorso, ha incontrato la dirigenza il giorno dopo in sede per parlare di mercato: da quel momento in poi, è tornata la classica confusione di sempre.

In queste ore, i rossoneri hanno chiuso per l’acquisto di Christopher Nkunku dal Chelsea: operazione in totale da quasi 40 milioni, la più costosa dell’era RedBird. A lui presto potrebbe aggiungersi anche un difensore: il Milan sta trattando col City per Manuel Akanji. Ma ci sarà spazio anche per le cessioni in questi ultimi giorni di mercato: in attesa di capire cosa accadrà con Yunus Musah (il passaggio all’Atalanta è in stand-by dopo l’infortunio di Jashari), i rossoneri hanno messo alla porta anche Alex Jimenez.

Il Milan vende anche Alex Jimenez, i dettagli

L’estate dello spagnolo è stata piuttosto anomala. Convocato da Allegri per il ritiro, ha saltato poi le amichevoli contro Leeds e Chelsea per scelta dell’allenatore: in quei giorni è tornato ad allenarsi col Milan Futuro di Massimo Oddo, per poi essere reintegrato nei giorni successivi. Contro la Cremonese è sceso in campo subito ad inizio secondo tempo al posto di Estupinan, ma non è stato invece convocato per la gara col Lecce di domani.

Dietro a questa scelta sembrano esserci motivi disciplinari: la conferma è arrivata dal fatto che siamo molto vicini ad una sua cessione. Si era interessato a lui il Como di Cesc Fabregas, così come la Roma, ma a quanto pare, racconta Gianluca Di Marzio, il giocatore spagnolo è ad un passo dal Bournemouth, i rossoneri d’Inghilterra. Con le Cherries c’è un accordo per un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo se si dovessero verificare alcune condizioni. Siamo in dirittura d’arrivo: la chiusura può arrivare nelle prossime ore. Si tratta di un gran peccato: Alex Jimenez è un ragazzo con qualità importanti e le ha dimostrate ogni volta che è stato chiamato in causa. Purtroppo con Allegri le cose non sono andate bene e così il Milan è costretto a privarsi di un altro giocatore di grande talento. Diventerà sicuramente un rimpianto, soprattutto nelle mani di un bravo allenatore come Iraola, che saprà valorizzarlo come ha fatto anche con Milos Kerkez, un’altra vecchia conoscenza del Milan, ceduto al Liverpool per oltre 60 milioni in questo mercato.