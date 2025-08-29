Non solo Dovbyk: doppio colpo Milan dalla Roma, i dettagli

I rossoneri potrebbero fare un doppio acquisto dalla Roma: oltre a Dovbyk, è nel mirino anche un centrocampista. I dettagli

Il Milan torna in campo questa sera per affrontare il Lecce nella seconda giornata di campionato. Il debutto contro la Cremonese è stato da mani nei capelli: Massimiliano Allegri non è riuscito a battere una neopromossa e ha gravissime colpe sullo scarso rendimento della squadra. L’attenzione dei media e dei tifosi però si è rivolta al calciomercato e, come abbiamo visto, è scoppiato il caos: nel giro di pochissimi giorni, sono stati accostati al Milan tantissimi giocatori e, dopo aver mollato prima Boniface e poi Harder, la scelta per l’attacco è ricaduta su Christopher Nkunku, molto diverso per caratteristiche al nigeriano del Bayer Leverkusen e al danese dello Sporting Lisbona.

La totale improvvisazione dei rossoneri, anche con l’arrivo di Igli Tare, è ormai un must durante il calciomercato. E non è ancora finita. I rossoneri, nonostante l’acquisto del francese, che va a sostituire Okafor e probabilmente Chukwueze (diretto al Fulham), stanno pensando anche di prendere un centravanti vero come Vlahovic e Dovbyk. A proposito dell’ucraino, occhio ad un possibile asse di mercato con i giallorossi: oltre all’ex Girona, i rossoneri potrebbero provare a prendere anche un altro giocatore di Gasperini.

Il Milan pensa ad un doppio colpo dalla Roma

Una settimana fa, nella conferenza stampa di vigilia della gara di debutto col Bologna, Gasperini è stato molto chiaro sul futuro di Lorenzo Pellegrini. Per il centrocampista italiano non c’è più spazio alla Roma: la società lo vuole vendere dopo il mancato accordo per il rinnovo di contratto e anche l’allenatore non punta su di lui. In queste ultime ore di mercato potrebbe concretizzarsi la sua cessione, e attenzione a quello che può succedere col Milan.

L’infortunio di Ardon Jashari è un altro fattore che rischia di creare ulteriore caos in casa Milan. I rossoneri, su richiesta di Allegri, cercano a prescindere un altro centrocampista, con Giovanni Fabbian del Bologna e Adrien Rabiot del Marsiglia come primi obiettivi, ma entrambe le trattative sono complicate. Ecco quindi che può farsi avanti l’idea Pellegrini: è un’opportunità anche dal punto di vista economico e il giocatore ha le caratteristiche per fare bene con Allegri. Il Milan riflette quindi sul doppio acquisto dalla Roma: il centrocampista ex Sassuolo più Dovbyk. Vedremo se nelle prossime ore ci saranno novità su questo fronte. I giallorossi si erano interessati anche ad Alex Jimenez, ma ora lo spagnolo sembra ad un passo dal Bournemouth.