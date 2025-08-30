Dal Milan al Lipsia, trattativa in corso: nuova squadra per l’attaccante

Il giocatore è stato ad un passo dal Milan nelle scorse settimane ma l’affare è saltato: adesso è vicinissimo al Lipsia, i dettagli

Saranno due giorni molto intensi per il Milan in questo finale di calciomercato. I rossoneri devono completare la rosa con l’aggiunta di un difensore centrale e forse di un altro attaccante oltre a Nkunku, ufficiale da stamattina. Bisognerà fare qualcosa di importante anche in uscita: prima di tutto, Tare e Allegri devono decidere cosa fare con Musah, per il quale c’è già un accordo con l’Atalanta da oltre 20 milioni. Samuel Chukwueze sembra diretto verso il Fulham e c’è una trattativa in corso per il passaggio di Alex Jimenez al Bournemouth.

Per quanto riguarda l’acquisto dell’attaccante, la scelta sembra essere ricaduta su Artem Dovbyk, che potrebbe arrivare a prescindere dallo scambio con Santiago Gimenez. Il Milan aveva preso Victor Boniface dal Bayer Leverkusen, ma non ha superato le visite mediche; aveva poi l’accordo con lo Sporting Lisbona per Conrad Harder, un attaccante classe 2005, ma ad un certo punto ha deciso di tirarsi indietro. Il danese era anche in trattativa col Rennes, ma il suo futuro può essere altrove.

Harder trova una nuova sistemazione: trattativa in corso

Come annunciato da Fabrizio Romano, Harder è al momento in trattativa con il Lipsia. Dopo che è saltato il suo passaggio al Milan, al giocatore si è interessata la squadra tedesca, che in questa sessione di mercato ha dovuto salutare Benjamin Sesko, ceduto al Manchester United per oltre 60 milioni. L’attaccante danese, classe 2005, sarebbe un acquisto in pieno stile Lipsia, cioè un giovanissimo giocatore da valorizzare e rivendere a cifre molto alte in futuro.

Un modello di business molto simile a quello del Milan, tra l’altro. Non a caso, il giocatore è finito nel mirino di entrambe le squadre. I rossoneri si sono tirati indietro e ad oggi non c’è un motivo ufficiale del perché. Probabilmente la società ha capito, con colpevole ritardo, che non era ciò di cui Allegri aveva bisogno. Al suo posto infatti è arrivato Christopher Nkunku, un giocatore con altre caratteristiche e con un altro spessore. Il Milan però non ha rinunciato all’idea di prendere anche un centravanti considerando che Santiago Gimenez continua a non convincere a pieno né Allegri e né la società: si farà un tentativo per Dovbyk, senza dimenticare Dusan Vlahovic, che resta un’opportunità di mercato molto interessante fino alla fine, nonostante le dichiarazioni di Comolli.