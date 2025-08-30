Ha convinto Allegri: bloccata la cessione, il Milan rinuncia ad una grossa cifra

Titolare contro il Lecce, la sua prestazione ha convinto Allegri: la cessione potrebbe saltare, il Milan rinuncia ad una grossa cifra

Buona la seconda per il Milan di Massimiliano Allegri. A Lecce una prestazione migliore rispetto alla Cremonese, ma con ancora tante cose da sistemare, regala i primi tre punti del campionato in una trasferta sempre molto insidiosa. I rossoneri sono riusciti a farlo senza tanti giocatori: a Rafael Leao, si è aggiunto Ardon Jashari, che ne avrà per due mesi a causa della frattura composta del perone, e poi anche Christian Pulisic, a causa di un piccolo problema alla caviglia, ed entrato in campo però nell’ultimo quarto d’ora con anche un gol.

A causa di questi tanti forfait, l’allenatore ha dovuto schierare anche due giocatori che sono sul mercato: il primo è Santiago Gimenez, che però non ne vuole sapere di andarsene (Tare ha svelato del tentativo di scambio con Artem Dovbyk), il secondo è invece Yunus Musah, per il quale c’era già l’accordo con l’Atalanta per oltre 20 milioni. L’americano ha giocato da esterno destro di centrocampo, che diventava poi quinto di difesa in fase di non possesso, ruolo che gli abbiamo visto fare per la prima volta con Paulo Fonseca l’anno scorso.

Resta al Milan, Allegri non lo vuole vendere

La cessione di Musah è però al momento bloccata. L’infortunio di Jashari ha cambiato un po’ i piani della società: lo svizzero, che resterà fuori dai campi per almeno due mesi, potrebbe essere sostituito proprio da Musah, che garantirebbe ad Allegri un po’ di copertura in attesa del rientro. Inoltre, l’ex Valencia è un elemento utile anche per la sua capacità di adattamento e per la versatilità di ruolo e funzioni.

La prestazione del Via del Mare potrebbe aver convinto definitivamente Allegri a bloccare la cessione. Al massimo, è possibile l’aggiunta di un nuovo acquisto: è di questi minuti l’indiscrezione che c’è un altro tentativo in corso per Adrien Rabiot, che ha ormai rotto definitivamente con il Marsiglia. Musah quindi potrebbe restare, così da far saltare una cessione da 25 milioni già concordata all’Atalanta. Giorgio Furlani ha già incassato un bel po’ di soldi in questo mercato, quindi, se l’allenatore lo ritiene opportuno, a questa cifra si può rinunciare. Vedremo quali saranno i prossimi sviluppi: mancano solo due giorni alla fine del mercato e tutto può sempre succedere se di mezzo è coinvolta una società che non perde occasione per vendere e fare cassa.