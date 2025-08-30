Sergio Conceicao sta per tornare: l’annuncio a sorpresa

L’allenatore portoghese potrebbe presto sedersi su una nuova panchina: le ultime news di mercato.

L’avventura di Sergio Conceicao al Milan era iniziata molto bene: Supercoppa Italiana vinta dopo aver sconfitto Juventus e Inter. Sembrava il preludio per una seconda parte di stagione di ottimo livello. Sembrava, appunto. Poi sappiamo come sono andate le cose.

La squadra rossonera è arrivata ottava nella classifica della Serie A, dopo essere uscita prematuramente dalla Champions League e aver perso la finale di Coppa Italia contro il Bologna. Nessuna chance di rinnovo per l’allenatore portoghese, che ha lasciato la panchina del Diavolo con il rimpianto di non essere riuscito a dare la propria impronta a un gruppo che evidentemente non lo ha seguito. Tante cose non hanno funzionato, in campo e fuori.

Ex Milan, Conceicao riparte dalla Turchia?

Conceicao in una conferenza stampa aveva dichiarato che alla fine della passata stagione avrebbe parlato delle cose successe durante la sua avventura al Milan, però poi non ha parlato dell’argomento. Non ha rilasciato interviste e non si sa se un giorno si “sfogherà” o eviterà di parlarne, concentrandosi sul futuro.

Futuro che potrebbe essere in Turchia, dato che nelle scorse ore è emersa la possibilità di un trasferimento al Fenerbahce, che si è appena separato da José Mourinho. Ma la sua candidatura non è sostenuta dal management attuale, bensì dall’uomo d’affari Sadettin Saran, il quale si vuole candidare alla presidenza del club di Istanbul e che ha già comunicato l’intenzione di ingaggiare Conceicao come allenatore.

Saran si è rivolto alla dirigenza odierna del Fenerbahce con un messaggio chiaro: “Esortiamo il nostro consiglio di amministrazione ad agire immediatamente. Sergio Conceição è pronto a unirsi al nostro club in condizioni migliori rispetto al nostro ex allenatore Mourinho. Abbiamo piena fiducia che Conceição ci condurrà al successo che tanto desideriamo, grazie al suo carattere ambizioso ed entusiasta, in sintonia con l’essenza stessa del nostro club“.

L’uomo d’affari turco spera che Conceicao possa essere ingaggiato da subito. Il Fenerbahce sta valutando profili nazionali e anche stranieri per sostituire Mourinho. La mancata qualificazione alla prossima Champions League è stata una mazzata per lo Special One, vedremo chi lo rimpiazzerà nei prossimi giorni. Il club di Istanbul sta allestendo una buona squadra per cercare di contendere il titolo al fortissimo Galatasaray e dovrà scegliere l’allenatore adatto per questa missione.