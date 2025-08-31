Milan, dopo Nkunku altro affare col Chelsea: ecco il difensore per Allegri

Il club rossonero pensa ancora a un giocatore dei Blues per rinforzare e completare la squadra nelle ultime ore di mercato.

Nella giornata di lunedì 1° settembre terminerà la sessione estiva del calciomercato e il Milan ha alcune operazioni importanti da dover finalizzare. In uscita le cose stanno filando in maniera abbastanza scorrevole, con Alex Jimenez diretto verso il Bournemouth e Yunus Musah verso l’Atalanta. Si spera di riuscire a piazzare anche Samuel Chukwueze al Fulham e Ismael Bennacer da qualche parte.

In entrata Igli Tare, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani devono fare: un difensore centrale, un centrocampista e un attaccante. Per centrocampo e attacco gli obiettivi sono chiari: Adrien Rabiot del Marsiglia e Artem Dovbyk della Roma. Dialoghi in corso per arrivare agli accordi con entourage e club. Le prossime ore saranno importantissime su questi fronti di mercato.

Difesa Milan, un altro rinforzo dal Chelsea?

Per la difesa si era parlato di Manuel Akanji, in uscita dal Manchester City, ma questa pista è già sfumata. Il centrale svizzero ha rifiutato l’offerta economica del Milan, anche perché il suo desiderio è giocare in una squadra qualificata alla Champions League. Sfumato anche Jakub Kiwior, che dall’Arsenal è passato al Porto per 27 milioni di euro (bonus inclusi).

Nelle ultime ore si sta parlando insistentemente di Joe Gomez, 28enne inglese che milita nel Liverpool. Un profilo di esperienza sicuramente, ma che nella carriera ha avuto tanti infortuni e che non può essere considerato affidabile. Nella passata stagione ha perso 28 partite a causa di problemi muscolari. A luglio ha avuto un problema al tendine d’Achille ed è rientrato a metà agosto. In Italia viene dato come possibile obiettivo, dall’Inghilterra trapela che i Reds vorrebbero tenerlo.

A proposito di difensori che giocano in Premier League e che vengono menzionati nelle cronache del calciomercato, bisogna fare anche il nome di Axel Disasi. Il 27enne francese è in uscita dal Chelsea, con il quale il Milan ha buoni rapporti. I club hanno da poco chiuso l’affare Christopher Nkunku, quindi non si può escludere una nuova trattativa per l’ex Monaco.

Disasi viene valutato 25-30 milioni di euro dal Chelsea, si potrebbe imbastire l’operazione anche sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che magari può diventare obbligo a determinate condizioni.