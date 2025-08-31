Milan, l’affare si riapre: clamoroso colpo di scena

In queste ultime ore di mercato potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena: la pista si è riaperta a sorpresa, i dettagli

Il Milan è molto attivo in queste ultime ore disponibili di calciomercato. Oggi sono state definite altre due cessioni: Alex Jimenez passerà al Bournemouth in prestito con obbligo di riscatto (a determinate condizioni) mentre Yunus Musah, nonostante l’infortunio di Jashari e la buona prova col Lecce, andrà con la stessa formula all’Atalanta di Ivan Juric. In totale, Giorgio Furlani incasserà 50 milioni per queste due operazioni, alle quali bisognerà aggiungere probabilmente Samuel Chukwueze, diretto verso Fulham.

Per tre giocatori in uscita, tre possibili acquisti: il Milan sta provando a convincere il Marsiglia e Adrien Rabiot, non è semplice ma Igli Tare lo vuole regalare ad Allegri. Così come vuole dargli un altro difensore centrale: Joe Gomez del Liverpool è diventato il primo obiettivo dopo il no di Manuel Akanji, ma intanto il tempo stringe. E per quanto riguarda l’attacco, dopo Christopher Nkunku, si è riaperta in questi minuti una clamorosa pista di scambio.

Gimenez apre alla Roma, scambio possibile

Poco prima della gara col Lecce, Igli Tare aveva annunciato del possibile scambio fra Gimenez e Dovbyk con la Roma. Idea complicata, fino a qualche ora fa, a causa della volontà del messicano, voglioso di restare a Milano e di mettersi in gioco. Evidentemente però non gli sono arrivati segnali positivi da Allegri e dalla società nonostante la buona partita al Via del Mare: era evidente fin dall’inizio che non c’era grande fiducia nei suoi confronti e questo sembra averlo convinto.

Gimenez, infatti, sembra aver aperto alla possibilità di andare alla Roma. La pista quindi si è riaccesa in questi minuti: il Milan potrebbe ripetere un altro affare coi giallorossi come un anno fa con lo scambio di prestiti fra Saelemaekers e Abraham. Gimenez è un profilo che piace, e non poco, a Gian Piero Gasperini, che invece non punta su Dovbyk. Ecco quindi che si può arrivare a questo clamoroso colpo di scena. L’ucraino è invece un profilo gradito ad Allegri, che ha sempre apprezzato attaccanti con le sue caratteristiche. L’ex Girona, acquistato dalla Roma per oltre 30 milioni l’estate scorsa, non ha avuto un’annata positiva alla prima esperienza in Serie A, e non soltanto per colpe sue (i giallorossi hanno cambiato tre allenatori). Con Gasperini non è scattato il feeling, da qui l’intenzione di cambiare aria: col Milan c’è già l’accordo, e ora questa apertura di Gimenez rischia di essere una svolta. Il tempo però stringe e i rossoneri sono coinvolti su più fronti.