Offerta ufficiale al Liverpool: colpo a titolo definitivo, il Milan ha scelto il difensore

I rossoneri hanno scelto l’acquisto da fare in difesa: offerta ufficiale fatta al Liverpool, c’è attesa per la risposta

Il Milan ha individuato il colpo in difesa per queste ultime ore di mercato. Igli Tare è stato chiaro prima della gara col Lecce: in questo rush finale, si proverà a prendere un difensore centrale, obiettivo invece snobbato praticamente per tutta l’estate. Nel reparto, la società è intervenuta solo in seguito alla cessione di Malick Thiaw, acquistando l’ottimo Koni De Winter, ma non basta: serve aggiungere altra qualità, un elemento che alzi il livello di tutta la difesa. Il Milan ha provato a prendere Manuel Akanji in queste ore, in uscita dal Manchester City: il giocatore però non ha accettato l’offerta di ingaggio, inevitabilmente più bassa rispetto alle richieste (sappiamo che i paletti sugli ingaggi di Furlani sono ancora più rigidi delle spese di cartellino). A quel punto, la società ha dovuto andare su altri profilo. Si è valutato Foyth del Villarreal, che però ha appena rinnovato il contratto. Ecco quindi avanzare con forza la candidatura di Joe Gomenz, difensore inglese in uscita dal Liverpool, messo ai margini da Arne Slot (che sta per acquistare Guehi dal Crystal Palace).

Il Milan vuole Joe Gomez, offerta fatta

Come riportato da Matteo Moretto, in questi minuti il Milan ha fatto un’offerta ufficiale al Liverpool per l’acquisto di Joe Gomez. I rossoneri lo vogliono prendere a titolo definitivo. C’è attesa per la risposta dei Reds in merito alla proposta fatta: non sono state rivelate le cifre, ma sicuramente non superano i 15 milioni, tetto massimo per l’ingaggio di un difensore nonostante altri 70 milioni incassati dalle cessioni di Musah, Chukwueze e Alex Jimenez.

Gomez è un buon difensore che negli anni con Jurgen Klopp ha avuto anche un ottimo rendimento. Ottime caratteristiche fisiche e anche tecniche, ha una struttura importante e anche un’ottima velocità di base, cosa che gli permette di essere sia un centrale pure che un eventuale braccetto di destra in una difesa a tre. Per qualità, somiglia molto a Tomori, così come a De Winter. Da qui i dubbi dei tifosi e non solo per il suo arrivo perché forse serve un profilo diverso. Inoltre, Gomez è un giocatore che ha avuto spesso infortuni nel corso dei suoi tanti anni al Liverpool, e sappiamo come questo sia un tema molto caro ai tifosi e non solo. Insomma, grosse perplessità in merito, ma non ci resta che attendere per capire se da Liverpool arriverà il sì o se, invece, bisognerà cercarne un altro. Una cosa però è certa: ridursi all’ultimo minuto per un acquisto così importante non ha alcun tipo di giustificazione.