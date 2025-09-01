Colpo di scena Gimenez, cosa può succedere nelle prossime ore: i dettagli

Quale sarà il futuro di Santiago Gimenez in queste ultimissime ore di mercato: il punto della situazione e cosa può accadere

Santiago Gimenez è stato al centro di grandi discussioni durante questo calciomercato. A Milanello ci è arrivato in ritardo: rispetto ai compagni di squadra, è stato impegnato fino ad inizio luglio con il Messico per la Gold Cup, e quindi gli è stato concesso un periodo di vacanza più lungo. Prima ancora del suo rientro, c’erano già le prime indiscrezioni sul suo futuro: era piuttosto evidente che il giocatore non convincesse a pieno né Massimiliano Allegri né Igli Tare, ma per lui non sono arrivate richieste. Acquistato soltanto sei mesi fa dal Feyenoord per oltre 30 milioni, la società aveva comunque la necessità di preservare l’investimento.

Gimenez nel frattempo è rientrato, si è messo a disposizione ed è andato subito in gol contro il Leeds in amichevole pochi giorni dopo il suo ritorno. Santi ha sempre mostrato grande voglia di mettersi in gioco e di restare al Milan, ma la fiducia nei suoi confronti non è mai stata troppa. Ha giocato titolare contro Cremonese e Lecce solo a causa dell’infortunio di Leao: prestazioni positive le sue, ma senza segnare.

Gimenez fra Roma, Milan e altre sorprese: la situazione

Dal suo entourage, fin dal primo momento, è sempre filtrata l’intenzione di restare al Milan ma nel frattempo la società ha provato a piazzarlo: Tare e Furlani hanno sperato in offerte dalla Premier League, ma l’unica squadra che si è fatta avanti in maniera più concreta è la Roma su richiesta di Gian Piero Gasperini. Il direttore sportivo rossonero, prima di Lecce-Milan, ha parlato dello scambio con Artem Dovbyk, non confermato da Frederic Massara il giorno dopo.

Soltanto ieri, quindi ad un giorno dalla fine del mercato, è arrivata l’apertura da parte del giocatore per lo scambio con l’ucraino. A quanto pare, però, c’è una grossa differenza di vedute fra le due società: il Milan valuta Gimenez molto più di Dovbyk e per questo spinge per lo scambio di prestito secco (come l’anno scorso fra Saelemaekers e Abraham), mentre la Roma non vuole valorizzare un giocatore che poi fra un anno tornerà in rossonero. Da qui, un blocco della trattativa. L’uscita di Gimenez però non è da escludere a prescindere: secondo quanto filtra dal suo entourage, sarà lui a decidere dove andare a giocare. La Roma è e resta un’opzione, forse ad oggi la più concreta, ma non si possono escludere sorprese, così come non si può escludere la possibilità che, alla fine, resti al Milan. E resti anche come unico centravanti.