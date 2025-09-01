Il Liverpool prende Guehi, si riapre la pista Gomez? Come stanno le cose

L’acquisto del Liverpool in difesa potrebbe far riaprire un’opportunità per Joe Gomez? Ecco come stanno le cose a poche ore dalla fine del mercato

Mossa a sorpresa del Milan che spiazza i tifosi. Dopo la sconfitta contro la Cremonese al debutto in campionato, Allegri ha chiesto alla società un acquisto in difesa di esperienza. Igli Tare, che fino a quel momento aveva negato la possibilità di un arrivo di un centrale, si è attivato per accontentare l’allenatore. Tentativo concreto per Manuel Akanji, in uscita del Manchester City: non si è trovato l’accordo col giocatore, che adesso è ad un passo dall’Inter. L’operazione coi nerazzurri è conclusa: a breve arriverà in Italia per sostenere le visite mediche e firmare il contratto last-minute.

A quel punto il Milan è andato con forza su Joe Gomez, che sembrava vicinissimo fra la serata di ieri e stamattina, qualcosa poi è andato storto a causa dell’infortunio di Konaté e dei tempi tecnici. I rossoneri hanno quindi deciso di prendere il giovanissimo Onogu dal Wolfsburg per meno di dieci milioni. In questi minuti, però, il Liverpool ha affondato il colpo per Guehi dal Crystal Palace, e questo sembrava poter cambiare le cose per l’affare Gomez.

Gomez-Milan è di nuovo possibile? I dettagli

I tifosi rossoneri, infatti, hanno sperato in un nuovo tentativo per il difensore centrale inglese. A quanto pare, però, non arriverà comunque. Il Milan infatti non riuscirà a prendere Gomez nonostante l’acquisto di Guehi: il motivo è legato ai tempi tecnici dell’operazione, ma c’è anche la volontà dei Reds di non privarsene per evitare problemi numerici in seguito all’infortunio di Konaté di ieri contro l’Arsenal.

Allegri, quindi, che aveva richiesto un difensore che potesse alzare il livello di qualità e attenzione, dovrà accontentarsi di Onogu, giovanissimo difensore classe 2006 tedesco che ha giocato soltanto dieci partite da professionista (in questa stagione col Wolfsburg non ha mai giocato). Una vera e propria scommessa. Ed è assurdo pensare che sia finita così quando l’obiettivo era quello di inserire in rosa un giocatore esperto e di un livello più alto: dopo aver provato a prendere Akanji e Gomez, alla fine arriva un profilo giovanissimo, utile soltanto per alimentare i giochi di bilancio di Giorgio Furlani e di RedBird. Ed è ancor più assurdo considerando che il Milan ha incassato oltre 200 milioni dal mercato in uscita e si è dovuto accontentare di un ragazzino da poco meno di dieci milioni. A meno di clamorosi colpi di scena di queste ultimissime ore, da escludere per mancanza di tempi tecnici per chiudere le operazioni di mercato, il Milan per la difesa resterà così. Ed è la fotografia perfetta di un mercato senza capo né coda, condotto all’insegna dell’improvvisazione in base ai momenti e alle opportunità.