Retroscena Milan, un esterno dalla Spagna: tentativo a sorpresa di Tare

Il Milan ha provato a prendere un esterno dalla Spagna: il retroscena dei rossoneri e il tentativo fatto da Tare in queste ore

Battute finali del calciomercato che vedono il Milan protagonista, come accaduto anche a gennaio. I rossoneri si sono ridotti all’ultimo per le operazioni più importanti: quella per Adrien Rabiot è fortunatamente andata in porto, colpo da oltre 10 milioni e firma in arrivo. Farà le visite mediche in Francia, a Parigi, e poi arriverà la firma sul contratto. Allegri è stato accontentato: il centrocampista francese è da sempre un suo pupillo, fin dagli anni alla Juventus, e fra i due c’è un grande rapporto personale e professionale. Adesso sono pronti a ritrovarsi dopo due anni lontani.

Le attenzioni del Milan si sono poi spostate sulla difesa: considerate le difficoltà per arrivare a Joe Gomez del Liverpool, Tare ha deciso di prendere Onogu, a sorpresa, dal Wolfsburg. A meno di colpi di scena, sarà lui il rinforzo in difesa per Allegri (classe 2006). Con le cessioni di Musah all’Atalanta (oggi le visite mediche) e Alex Jimenez al Bournemouth (ha firmato in queste ore), ci si aspettava anche un nuovo esterno che potesse fare da terzino o da quinto.

Il Milan ci ha provato per Arnau Martinez, i dettagli

A quanto pare, il Milan un tentativo lo ha fatto, come rivelato da Matteo Moretto. I rossoneri hanno cercato in Spagna un giocatore con le caratteristiche giuste, cioè un esterno che sapesse fare entrambi i ruoli (visto che il Milan gioca a quattro o a cinque a seconda dei momenti della gara o delle partite). Un nome utile era quello di Arnau Martinez dal Girona, ma non se n’è fatto nulla.

I rossoneri si sono limitati a chiedere informazioni e a sondare il terreno, nulla di più. A meno di altri colpi di scena dell’ultimo minuto, il Milan quindi non acquisterà un esterno, rischiando di rimanere scoperto in quella zona. Ma oltre all’aspetto numerico, c’è anche un problema di qualità e caratteristiche: ad oggi, gli esterni o terzini del Milan sono Saelemaekers e Athekame a destra, Estupinan e Bartesaghi a sinistra. Poco, troppo poco. Tare però sembra convinto di assumersi questo rischio. In queste ultime ore di mercato, archiviata la questione difensore (pochissime chance per Joe Gomez o per un altro dello stesso livello), il Milan proverà a prendere un centravanti: lo scambio Gimenez-Dovbyk è ancora una pista percorribile, ma molto complicata.