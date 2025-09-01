Santiago Gimenez annuncia il suo futuro: i milanisti esultano

L’attaccante messicano ha preso una decisione dopo i tanti rumors di mercato: lui e la sua agente hanno “parlato” chiaro.

Igli Tare prima di Lecce-Milan ha ammesso l’esistenza di dialoghi con la Roma per uno scambio che avrebbe coinvolto Santiago Gimenez e Artem Dovbyk. Una notizia che aveva agitato un po’ i tifosi rossoneri.

Infatti, sono in molti a pensare che l’attaccante messicano meriti fiducia e che abbia le qualità per segnare tanti gol. Ovviamente, va messo nelle giuste condizioni per sfruttare le sue caratteristiche da bomber d’area. Di sicuro lui deve migliorare fuori area in termini di difesa del pallone e passaggi ai compagni di squadra, però se ben servito ha dimostrato di saperli fare i gol.

Chiaro che non sia infallibile, lo abbiamo visto a Lecce, però dopo l’investimento da oltre 30 milioni di euro fatto nello scorso mercato invernale, ci sta vedere come se la cava iniziando la stagione in un Milan teoricamente migliore di quello che lo ha accolto a gennaio 2025.

Milan-Roma, scambio Gimenez-Dovbyk? Ecco la situazione

Anche se negli ultimi giorni era trapelata un’apertura da parte di Gimenez al trasferimento alla Roma, alla fine non vestirà la maglia giallorossa. Sia lui sia la sua agente Rafaela Pimenta hanno preso posizione in modo netto nel tardo pomeriggio di oggi.

Pimenta su una storia Instagram ha scritto “Sarà perché tifiamo” taggando i profili del giocatore e del Milan. Poi ci ha pensato Santi a scrivere dei cuori, uno rosso e l’altro nero, sul suo profilo X. Messaggi eloquenti. L’ex bomber del Feyenoord rimane a Milano, nessuno scambio con la Roma e nessun trasferimento in Premier League.