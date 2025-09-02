Dramma Emilio Fede, ultim’ora che sconvolge il mondo dello spettacolo

Problemi di salute per Emilio Fede in queste ore, il mondo dello spettacolo vive con apprensione le ultime notizie. I dettagli

Da poche settimane è iniziata una nuova stagione per il Milan, alle prese con un nuovo progetto tecnico. L’arrivo a giugno di Igli Tare e di Massimiliano Allegri rappresenta un nuovo inizio, ma l’estate non è andata come ci si aspettava. Tante cose non hanno soddisfatto i tifosi sul mercato e c’è un po’ di pessimismo, nonostante la presenza in panchina di un allenatore considerato top come Allegri. C’era lui in panchina quando nella stagione 2010-2011 il Milan è diventato campione d’Italia per la 18esima volta, ed è stato anche l’ultimo Scudetto dell’era Silvio Berlusconi.

L’ex presidente rossonero ha scritto la storia di questo club con 30 anni irripetibili, seguiti passo passo anche da un suo grande amico e protagonista della comunicazione italiana: Emilio Fede. Purtroppo le condizioni di salute del giornalista sono peggiorate nelle ultime ore. A giugno scorso ha compiuto 94 anni e, nel corso degli ultimi anni, più volte ha avuto problemi di salute e ha dovuto combattere anche contro il becero clickbait su una sua presunta scomparsa. In merito, Fede ha sempre parlato con grande ironia.

Emilio Fede, si aggravano le condizioni di salute: le ultime

Come riportato da FanPage, persone vicine alla famiglia di Emilio Fede hanno confermato che le sue condizioni di salute si sono aggravate. Al momento, spiega il noto giornale, è ricoverato presso la Residenza di San Felice di Segrate, vicino a Milano. Proprio in merito alle tante indiscrezioni sul suo stato di salute, di recente aveva dichiarato: “Ci ho fatto l’abitudine e non sono superstizioso“. In merito invece alla morte, aveva parlato così: “È brutta, ma la rispetto. Ho appena compiuto 94 anni, sono vicino ai 100: un bel traguardo“.

Già dallo scorso anno, Emilio Fede si trovava in una RSA: “In questa struttura mi trovo bene perché ci sono rapporti umani veri. Ho riscoperto l’importanza dell’affetto: il vero potere è avere l’affetto degli altri“, aveva detto in merito a questa sua situazione. Prima di diventare direttore di TG4, aveva lavorato in Rai come direttore del TG1 e poi aveva fondato Studio Aperto. Il suo volto e la sua professionalità sono state una delle più famose dell’era Silvio Berlusconi in tv. Per quanto riguarda la sua fede, si è sempre dichiarato milanista, ma di recente aveva stretto l’occhio anche al Napoli per le origini della moglie. Ha vissuto a pieno l’era Berlusconi al Milan con tantissime apparizioni allo stadio.