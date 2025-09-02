Milan, sfumato il colpo dal PSG: il retroscena spiazza tutti

Il club rossonero aveva provato a comprare un giocatore della squadra di Luis Enrique, non mi è riuscita: ecco cosa è successo.

Prima di Lecce-Milan era stato Igli Tare in persona ad annunciare l’intenzione di comprare un difensore centrale di esperienza, obiettivo poi fallito. Non essendo riuscito a prendere nessuno dei giocatori nella lista dei desideri, ha fatto un investimento sul 19enne David Odogu, arrivato dal Wolfsburg per circa 10 milioni di euro complessivi.

I tifosi sono rimasti sorpresi da questa mossa, si aspettavano un nome di ben altro spessore. La società rossonera aveva fatto un tentativo per Manuel Akanji, ma il fatto di non poter mettere sul tavolo la partecipazione alla prossima Champions League ha spinto il giocatore a non accettare, trasferendosi poi all’Inter. Niente da fare neanche per Joe Gomez del Liverpool: accordi raggiunti, ma non si sono verificati alcuni incastri necessari affinché l’inglese volasse a Milano.

Milan, tentativo per il difensore del PSG: cosa è successo

Akanji e Gomez sono due dei nomi forti emersi negli ultimi giorni del calciomercato estivo. Ma, ovviamente, il Milan ha provato a farsi avanti anche per altri profili.

Secondo quanto rivelato da L’Equipe, la dirigenza rossonera ha fatto un tentativo anche per Presnel Kimpembe, 30enne in forza al Paris Saint-Germain. Considerato che il suo contratto scade a giugno 2026, c’era l’occasione di poterselo assicurare per un prezzo non troppo elevato. Tuttavia, il giocatore non ha preso in considerazione il Milan e non c’è stato modo di avviare una trattativa concreta.

Kimpembe sembra diretto verso un trasferimento in Qatar, segnale che preferisce un campionato comodo come la Stars League piuttosto di continuare a giocare in Europa. C’è una trattativa in corso con un club che sicuramente gli offre uno stipendio particolarmente ricco, superiore a quello che avrebbe messo sul tavolo il Milan.

Da dire che negli ultimi anni ha avuto dei problemi di carattere fisico: 15 presenze nella stagione 2022/2023, 0 in quella 2023/2024 e 5 nella 2024/2025. La carriera di Kimpembe appare in declino, per questo Luis Enrique ha dato l’ok alla sua cessione. E la decisione di andare in Qatar, invece di provare un’avventura al Milan o in un’altra squadra europea, testimonia che il difensore ha deciso di giocare a ritmi più bassi e di avere un finale di carriera più tranquillo.