Rabiot, doppio “sacrificio” per venire al Milan: quanto costerà

L’ex Juventus e Marsiglia ha fatto delle rinunce per favorire il suo trasferimento in rossonero: ecco cosa trapela oggi.

Massimiliano Allegri è stato accontentato con l’acquisto di Adrien Rabiot, il colpo che voleva per rinforzare il centrocampo. Il tris Ricci-Modric-Jashari non bastava, anche perché lo svizzero si è infortunato e non sarà a disposizione almeno per due mesi. Inoltre, c’è stata la cessione di Yunus Musah all’Atalanta, quindi a maggior ragione serviva un intervento nel reparto.

L’ex di PSG, Juventus e Marsiglia ha caratteristiche perfette per l’idea di calcio di Allegri. Ha fisicità, buone doti tecniche e capacità di inserimento. Nella scorsa stagione all’OM ha totalizzato 10 gol e 6 assist in 31 presenze, numeri niente male. I rossoneri hanno perso Tijjani Reijnders e l’arrivo di un centrocampista capace di incidere in fase offensiva è importante.

Rabiot al Milan: tutte le cifre dell’affare

La rottura tra Rabiot e il Marsiglia, arrivata in seguito alla rissa con l’ex compagno di squadra Jonathan Rowe, ha fornito un assist importante al Milan. Anche se inizialmente sembrava che il giocatore volesse provare a rimanere all’OM, il fatto che lui non si sia scusato per certe cose successe (tra cui le parole pesanti della madre-manager Veronique) ha reso impossibile una sua permanenza.

Il Milan ha fatto un investimento da 10 milioni di euro, 9 fissi e 1 di bonus legato ai risultati della squadra. La Gazzetta dello Sport spiega conferma che una parte di questa cifra spetta al giocatore e alla madre-agente. Doveva essere del 30%, stando gli accordi firmati con il Marsiglia, ma i due hanno rinunciato alla metà della somma per favorire il trasferimento a Milano.

Rabiot nella stagione 2025/2026 percepirà uno stipendio di 3,5 milioni di euro netti, ma nelle stagioni successive supererà i 4 milioni di euro netti annui in caso di qualificazione in Champions League. Il centrocampista ha accettato una riduzione dell’ingaggio rispetto ai circa 6 milioni di euro che percepiva a Marsiglia.

Le visite mediche sono state sostenute presso l’ospedale americano di Neuilly Sur Seine, clinica privata alle porte di Parigi. Ora Rabiot è impegnato con la nazionale maggiore francese e arriverà a Milanello martedì 9 o mercoledì 10 settembre. Lunedì 8 la Francia affronterà l’Islanda in una partita di qualificazione al prossimo Mondiale.

L’ex di PSG, Juventus e Marsiglia non potrà indossare la sua “amata” maglia numero 25, dato che l’ha già utilizzata il giovane rossonero Cheveyo Balentien nel suo esordio in Lecce-Milan di Serie A lo scorso venerdì. Nel comunicato ufficiale il club non ha annunciato il numero del francese. Vedremo quale sceglierà.