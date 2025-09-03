Il mercato non è finito: addio al Milan ad un passo

I rossoneri sono vicini ad un’altra cessione a mercato finito: la trattativa prosegue in maniera positiva, ecco tutti i dettagli

Il calciomercato non è ancora finito. O meglio, in alcuni paesi è ancora in corso e quindi ci sono anche delle possibilità che i giocatori del nostro campionato possano essere ceduto. Ancora aperto quello dell’Arabia Saudita: ad esempio, l’Al Shabab è interessata a Yacine Adli, che dallo scorso 14 luglio si sta allenando con il Milan Futuro. Chi invece non è nemmeno rientrato a Milanello è Ismael Bennacer, tornato dal prestito al Marsiglia. I francesi hanno deciso a giugno scorso di non riscattarlo: troppi i 12 milioni pattuiti a gennaio, nonostante l’apprezzamento di Roberto De Zerbi per le sue qualità. Il Milan ha provato ad inserirlo nell’affare per Adrien Rabiot, ma Mehdi Benatia, direttore sportivo dell’OM, non ne ha voluto sapere. Così i rossoneri hanno sborsato più di 10 milioni per accontentare Massimiliano Allegri. Bennacer invece è rimasto sul groppone (il suo contratto è in scadenza fra un anno), ha ricevuto altre proposte ma nessuna di queste lo ha convinto. Ora però sembra essersi accesa una pista molto interessante.

Bennacer verso la Turchia, i dettagli

Anche in Turchia il calciomercato è ancora aperto ed è lì che potrebbe finire presto Bennacer. Si potranno fare operazioni fino al prossimo 12 settembre, questo significa che di tempo per continuare a trattare ce n’è. Il Trabzonspor si è fatto avanti per acquistare il centrocampista algerino: i turchi sono molto interessati a lui e, a quanto pare, la destinazione sembra convincere anche il giocatore stesso.

Si sta trattando sulla formula del prestito con diritto di riscatto, con l’intero ingaggio a carico del Trabzonspor. Dalla Turchia però non fanno sapere quali sono le cifre, ma il Milan spera di cederlo per almeno 10 milioni. Vedremo quali saranno i prossimi aggiornamenti in merito, ma sta di fatto che questa è l’ultima possibilità per la cessione del centrocampista algerino. Il suo rapporto coi rossoneri si è interrotto definitivamente a gennaio, all’ultimo giorno di mercato disponibile, col passaggio al Marsiglia (e poi sostituito da Warren Bondo del Monza, oggi ceduto in prestito alla Cremonese). Da quel momento in poi, sia lui che la società hanno considerato chiusa la questione. La scelta del Marsiglia di non riscattare Bennacer nonostante la conquistare della Champions League ha spiazzato in primis il Milan, che si è ritrovato con un altro problema da risolvere. Oltre ai francesi, si erano fatti avanti club turchi e timidamente qualche italiana. Ora non resta altro che la Turchia.