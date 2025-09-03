Infortunio Leao, gli aggiornamenti: Allegri può sorridere

Gli aggiornamenti importanti sull’infortunio di Leao, ancora alle prese con il problema al polpaccio, in vista di Milan-Bologna

Milanello si è svuotato in questi giorni per gli impegni delle Nazionali. Ne sono rimasti davvero pochi insieme a Massimiliano Allegri a lavorare al centro sportivo di Carnago in vista della gara contro il Bologna di domenica 14 settembre. Fra i giocatori che non hanno lasciato Milano c’è anche Rafael Leao, alle prese con l’infortunio al polpaccio che lo ha costretto a dare forfait nelle prime due giornata di Serie A. Il portoghese si è fatto male contro il Bari in Coppa Italia, pochi secondi dopo la rete che, di testa, aveva sbloccato il risultato a San Siro. Un stop pesante per il Milan perché sappiamo quanto Leao sia importante per questa squadra. Inoltre, con Allegri sembra pronto ad assumere un ruolo diverso, più da attaccante che da esterno come ha fatto in questi anni in rossonero (Paulo Fonseca stava lavorando benissimo per avvicinarlo alla porta, ma poi l’esonero e l’arrivo di Conceicao ha cambiato tutto). Allegri non vede l’ora di riaverlo con sé, e potrebbe succedere molto presto.

Come sta Leao, tutti gli aggiornamenti

Leao infatti continua a lavorare a parte in questi giorni per recuperare e, a meno di colpi di scena o di cambi di programma, la prossima settimana dovrebbe tornare a lavorare in gruppo. In questi giorni ha dato delle buone sensazioni e c’è quindi ottimismo in merito al suo recupero per la partita di domenica prossima contro il Bologna. Non è da escludere che, a prescindere da quando tornerà in gruppo, Allegri possa comunque decidere di non farlo giocare dal primo minuto.

In ogni caso Leao dovrebbe farcela per rientrare almeno fra i convocati e magari fare il suo debutto in questo campionato di Serie A a gara in corso. In attacco le alternative e le soluzioni ci sono e in questi giorni si è aggiunto anche Christopher Nkunku, giocatore di grandissima qualità che può giocare sia al posto di Leao che insieme a lui, come esterno o anche come seconda punta. Sarà molto interessante capire come Allegri riuscirà a mettere la squadra in campo anche in fase offensiva e far coesistere entrambi anche con Christian Pulisic, senza dimenticare Santiago Gimenez, che non ne ha voluto sapere di andar via ed è rimasto a Milanello ed è pronto a mettersi a disposizione dell’allenatore per qualsiasi evenienza. Il messicano è l’unico centravanti puro in squadra.