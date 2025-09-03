L’attaccante allo scoperto dopo il no del Milan: “Non è colpa mia…”

Un ex obiettivo del mercato rossonero ha parlato del suo mancato trasferimento a Milano: ecco le sue dichiarazioni.

L’ingaggio di un nuovo centravanti era uno degli obiettivi della campagna acquisti del Milan, non è un segreto. Massimiliano Allegri aveva chiesto un attaccante forte fisicamente, con caratteristiche alla Olivier Giroud, un po’ diverso da Santiago Gimenez.

Igli Tare ha cercato di accontentare l’allenatore toscano, però non ci è riuscito. Fino all’ultimo ha provato a prendergli un profilo gradito, anche sacrificando Gimenez, ma non ha avuto successo. Pensava di scambiare Artem Dovbyk della Roma con l’attaccante messicano, non c’è stato accordo sulle cifre dell’operazione. Inoltre, l’ex Feyenoord non era troppo convinto di lasciare Milano: ha voglia di dimostrare di poter essere la punta giusta per Allegri.

Milan, ancora Boniface: le ultime dichiarazioni

Uno dei centravanti che il Milan aveva messo nel mirino era Victor Boniface, arrivato anche in Italia per svolgere le visite mediche. Dopo l’accordo con il Bayer Leverkusen per il prestito oneroso con diritto di riscatto e i test medici superati, il club italiano si è tirato indietro e ha fatto saltare l’operazione.

Le condizioni fisiche di Boniface non convincevano completamente, nonostante l’ok dei dottori che lo hanno visitato. Nello specifico, il ginocchio destro era nel mirino del Milan: due gravi infortuni avuti in passato hanno destato qualche preoccupazione sulla tenuta fisica del giocatore. Sulla carta il nigeriano aveva caratteristiche adatte alle esigenze di Allegri, però alla fine la dirigenza ha preferito non procedere con le firme.

Rientrato al Bayer Leverkusen, Boniface ci è rimasto ancora per poco. Infatti, nel finale della sessione estiva del calciomercato si è trasferito in prestito al Werder Brema. Un’occasione per dimostrare di essere ancora integro fisicamente e di poter essere decisivo in zona gol. La squadra biancoverde è arrivata ottava nella classifica della scorsa Bundesliga, quindi non disputerà coppe europee in questa stagione. Con meno partite da giocare, sarà più facile la gestione fisica del nigeriano.

Nella conferenza stampa di presentazione come nuovo attaccante del Werder Brema, Boniface si è così espresso: “Qualunque cosa vogliate credere sui media, potete crederci, non è colpa mia… Non mi interessa. Se il mio corpo non fosse al 100%, sarei in ospedale e non a parlare qui con voi. Il fatto che l’accordo col Milan non sia andato in porto non è dipeso da me. Sono stati loro a decidere di non andare avanti. Ho una mentalità forte. Se le cose devono succedere, è destino che succedano. Se non devono accadere, vado avanti senza problemi“.