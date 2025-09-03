Milan, sfuma il colpo a zero: va in Qatar, firma imminente

Niente futuro in maglia rossonera per un centravanti, sta per firmare con un club estero: gli aggiornamenti.

Durante la sessione estiva del calciomercato c’era grande attesa di vedere chi sarebbe stato il nuovo attaccante del Milan. Igli Tare aveva annunciato l’intenzione di acquistarne uno con caratteristiche diverse da quelle di Santiago Gimenez, più simile a Olivier Giroud, quindi più forte fisicamente, più bravo a difendere la palla e a dialogare con i compagni.

Spesso si è parlato di Dusan Vlahovic come obiettivo numero 1 di Massimiliano Allegri, che lo aveva già allenato alla Juventus. Era stato quasi preso Victor Boniface, rispedito al Bayer Leverkusen dopo le visite mediche. Era stato trovato un accordo con lo Sporting CP per Conrad Harder, poi sfumato. E nel finale della sessione estiva del calciomercato c’era stato un tentativo per Artem Dovbyk della Roma, poi rimasto in giallorosso.

Calciomercato Milan, offerto a Tare: andrà da un’altra parte

Alcune fonti giornalistiche hanno fatto anche il nome di un centravanti che milita nella Saudi Pro League. Sembrava persino che potesse svincolarsi dal suo attuale club e arrivare al Milan a parametro zero.

Ci riferiamo a Aleksandar Mitrovic, serbo classe 1994 che era stato offerto a Igli Tare. L’Al Hilal se ne voleva sbarazzare dopo l’acquisto di Darwin Nunez dal Liverpool, altro giocatore accostato al Diavolo, senza però alcuna speranza che potesse realmente approdare in rossonero. L’ex di Newcastle United e Fulham ha fatto bene in Arabia Saudita, dove è approdato nell’agosto 2023 per ben 52 milioni di euro e uno stipendio da 25 milioni di euro netti annui.

Con la maglia dell’Al Hilal ha totalizzato 68 gol e 15 assist in 49 presenze. Simone Inzaghi e la dirigenza hanno deciso di puntare su Nunez e di liberarsi di lui. Anche se era stato offerto al Milan, Mitrovic non ha mai rappresentato una pista particolarmente concreta. In questo momento il serbo viene dato vicinissimo a un’altra squadra asiatica.

Il giornalista sportivo Fabrizio Romano ha spiegato che il calciatore ha trovato l’accordo con l’Al Rayyan, club militante della Qatar Stars League. L’Al Hilal ha già dato l’ok alla cessione, risolvendo anticipatamente il contratto in scadenza nel 2026. A breve dovrebbero esserci le firme. Da capire quali siano le cifre del contratto, ma certamente Mitrovic continuerà a percepire un ingaggio ricchissimo.

Nell’Al Rayyan l’attaccante più forte è Rodrigo, spagnolo oggi 33enne che nella sua carriera si era fatto notare soprattutto con le maglie di Benfica e Valencia. Dopo un triennio al Leeds United si è trasferito in Qatar. Mitrovic è un grande upgrade per il reparto offensivo della squadra guidata dal portoghese Artur Jorge.