Tentativo last-minute in Spagna: il Milan ci ha provato davvero

I rossoneri hanno fatto un tentativo nelle ultime ore di mercato per un acquisto dalla Spagna, il retroscena è stato svelato soltanto adesso

Il mercato si è finalmente concluso dopo tre mesi di trattative, indiscrezioni e grande caos. Il Milan non ha mai avuto una strategia ben precisa, come al solito: in casa rossonera si improvvisa a seconda dei momenti e delle opportunità, senza un’idea consolidata di base né un percorso da seguire. L’interesse primario è il Player Trading, non a caso la società ha venduto ad ogni offerta importante ricevuta. Rispetto alla rosa che ha iniziato la scorsa stagione, ne sono rimasti in pochissimi. E questo è la prova che non c’è una volontà di creare un ciclo ma solo di cogliere le occasioni di fare cassa e sostituire spendendo il meno possibile. Fra i giocatori venduti c’è anche Alex Jimenez: si dice che dietro a questa scelta ci siano ragioni extra campo più che tecniche, e se la società aveva dubbi in merito ha fatto bene a privarsene, ma la cosa certa è che con la sua cessione il Milan perde un giocatore importante, per il presente e per il futuro. Ad aggravare la situazione è che non è stato preso un sostituto.

Colpo Milan dalla Spagna, il retroscena

I rossoneri hanno ceduto Alex Jimenez così come Yunus Musah, che dal punto di vista di ruolo e funzioni poteva rappresentare un’alternativa proprio allo spagnolo. Invece, Giorgio Furlani ha dato comunque il via libera alla cessione all’Atalanta (a proposito di opportunità di uscita da non lasciarsi sfuggire) in prestito con diritto di riscatto. Non c’era molto tempo a disposizione per prendere un terzino, ma a quanto pare Igli Tare ci ha provato.

Come rivelato da Matteo Moretto, nelle ultimissime ore di mercato il Milan ha provato a sondare il terreno in Spagna per l’acquisto di un terzino destro. Il primo tentativo è stato fatto col Girona per Arnau Martinez, esterno spagnolo di grande qualità e talento. I catalani avrebbero rifiutato l’idea di venderlo, a meno che i rossoneri non avessero pagato la clausola rescissoria: ovviamente, ipotesi mai presa in considerazione. A quel punto, quindi, i rossoneri hanno ragionato sulla possibilità di acquistare Hector Fort dal Barcellona: in questo caso, è stato il giocatore a rifiutare, perché voleva una squadra che gli garantisse la possibilità di giocare con continuità, e per questo ha preferito il prestito secco all’Elche, possibilità di mercato colta negli ultimissimi minuti di mercato.