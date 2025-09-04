Ha 26 anni, è svincolato e conosce l’Italia: il difensore che serve al Milan a costo zero

C’è un difensore svincolatosi quest’estate che può diventare un’opportunità di mercato importante per il Milan: un affare a costo zero

Non si è concluso come ci si aspettava il calciomercato del Milan. Adrien Rabiot, preso dal Marsiglia per 7 milioni, è senza alcun dubbio un grande acquisto: perché è un profilo di esperienza ma con ancora qualche anno di carriera davanti e perché è il centrocampista perfetto per quello che chiede Massimiliano Allegri ai suoi centrocampisti. Non è un caso che fra i due ci sia un grande rapporto, sia personale che professionale. Un feeling nato e concretizzato negli anni alla Juventus.

Lo stesso Allegri, con i tifosi e gli addetti ai lavori, si aspettavano anche l’acquisto di un difensore centrale di grande livello. Un elemento che potesse alzare il livello di qualità e di attenzione. Dopo aver provato a prendere Akanji e poi Gomez, alla fine la scelta è ricaduta sul giovanissimo David Odogu, con tre spezzoni di partita da professionista in Bundesliga. Un investimento per il futuro su un ragazzo con grandi prospettive, ma non è ciò che serviva in questo momento. Il mercato è finito, ma dalla lista degli svincolati potrebbe nascondersi un’ottima soluzione.

L’uomo giusto per il Milan è svincolato: rischio calcolato

A grande sorpresa, nei mesi scorsi l’Arsenal ha annunciato la rescissione consensuale con Takehiro Tomiyasu, una vecchia conoscenza del campionato italiano. Gli inglesi, infatti, lo acquistarono nell’estate del 2021 dal Bologna per 20 milioni. Con Mikel Arteta ha fatto un ottimo percorso e si è rivelato un elemento chiave per le sua caratteristiche: che sia una linea a tre o a quattro, può ricoprire tutte le posizioni, e le sue buonissime doti tecniche lo rendono un ottimo costruttore di gioco.

Non è un caso che con Arteta abbia trovato tanto spazio, ma purtroppo nelle ultime due stagioni ha avuto davvero tanti infortuni. Da qui, quindi, la decisione dell’Arsenal di rescindere il contratto, così da aiutarlo a trovare una nuova sistemazione e tornare a giocare con continuità, cosa che coi Gunners non avrebbe potuto fare. A 26 anni, è ancora alle prese con i problemi al ginocchio operato: stando alle stime, dovrebbe tornare a disposizione per allenarsi ad ottobre. Il Milan potrebbe approfittarne: Tomiyasu nelle migliori condizioni è ciò di cui avrebbe bisogno il Milan per migliorare il proprio reparto difensivo e al momento è un’occasione di mercato. I rossoneri potrebbero pensare di acquistarlo a costi ragionevoli e offrirgli un contratto fino a giugno prossimo, così da seguirlo nel percorso di recupero e valutarlo giorno per giorno. Se tutto dovesse andare per il meglio, il Milan potrebbe ritrovarsi in rosa un difensore di assoluto valore, di soli 26 anni, quindi con tutto il tempo davanti per recuperare, a costo zero.