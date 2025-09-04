L’ennesimo rifiuto rovina i piani del Milan, un problema senza soluzione

Il giocatore ha deciso di rifiutare l’offerta: niente da fare per il Milan che resta con un problema irrisolto, tutti i dettagli

Si è concluso lunedì un lungo e tormentato calciomercato. Il Milan ha fatto tantissime operazioni, in entrata e in uscita. Se non è in discussione la qualità dei giocatori acquisti (Modric, Jashari, Rabiot e Nkunku in primis), lo è invece la modalità di operare, di strategia e di coerenza. I rossoneri, anche con l’arrivo di Igli Tare, e quindi di quel direttore sportivo tanto agognato, si sono confermati in gravissima difficoltà dal punto di vista della programmazione: l’esempio lampante è quanto accaduto per l’acquisto del difensore, ma ce ne sono tanti altri. Inoltre, la società è rimasta spiazzata da alcuni imprevisti e non è riuscita a risolverli tutti. Uno di questi è Yacine Adli, non riscattato dalla Fiorentina nonostante la buona stagione disputata e rimasto sul groppone. Dal 14 luglio scorso, si allena con il Milan Futuro: ha ricevuto delle proposte, con il Sassuolo che sembrava in prima fila, ma nulla si è concretizzato. Non resta che l’Arabia Saudita, dove il mercato finisce il prossimo 20 settembre. Altro nodo è quello di Ismael Bennacer.

Ha rifiutato anche questa offerta, che guaio per il Milan

Passato a gennaio al Marsiglia in prestito con diritto di riscatto, l’algerino non è stato acquistato dalla società francese. Scelta a sorpresa di Mehdi Benatia considerando che è un profilo molto gradito a Roberto De Zerbi. Non a caso, il Marsiglia era interessato a riacquistarlo, ma non alle cifre pattuite in inverno. Il Milan aveva provato ad inserirlo nell’affare per Adrien Rabiot, ma non se n’è fatto nulla.

A mercato chiuso, per l’algerino si è aperta la possibilità Trabzonspor in Turchia. E sembrava convincere il giocatore, pronto a trasferirsi per iniziare questa nuova avventura. Nelle ultime ore, però, c’è stato un dietrofront: Bennacer, come riportato da Fabrizio Romano, continua a rifiutare questa opportunità. E questo rovina i piani del Milan, che sperava di liberarsi di lui e del suo ingaggio per un altro anno e di risolvere definitivamente la questione. Si continua a trattare, con i turchi che stanno provando a convincerlo: c’è tempo fino al prossimo 12 settembre, deadline del mercato turco, dopodiché resterà solo l’Arabia Saudita, che Bennacer ha già rifiutato durante l’estate nonostante l’interessante offerta (per lui e per il Milan) dell’Al Itthiad. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore, il rischio per il Milan è che l’algerino resti un costo nel bilancio per un altro anno da fuori rosa, così come Adli.