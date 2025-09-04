Milan, tentativo fallito con il Monaco: svelato il retroscena

La società rossonera ha fatto una telefonata anche nel Principato durante il mercato estivo: non è andata bene.

Prima di Lecce-Milan il direttore sportivo Igli Tare ha ammesso che c’era l’obiettivo di acquistare un nuovo difensore centrale esperto. Una dichiarazione che ha sorpreso, dato che tale esigenza avrebbe dovuto essere messa in cima alla lista fin dall’inizio del calciomercato estivo.

A maggior ragione dopo aver incassato 40 milioni di euro dalla cessione di Malick Thiaw, la dirigenza avrebbe dovuto muoversi nella direzione di acquisire un leader difensivo. Invece, prese Koni De Winter dal Genoa. Successivamente si è concentrata su altri obiettivi e solo negli ultimi giorni della sessione estiva del calciomercato è tornata a provare a rinforzare la difesa. Falliti tutti gli obiettivi, ha poi virato sul classe 2006 David Odogu del Wolfsburg, un giovane inesperto tutto da scoprire.

Calciomercato Milan, cosa è successo con il Monaco

Non è un segreto che il Milan abbia provato a prendere difensori come Manuel Akanji e Joe Gomez, ma il primo voleva giocare la Champions League e ha aspettato altre offerte prima di firmare con l’Inter; per il secondo, invece, era tutto fatto e l’operazione non si è concretizzata perché non il Liverpool non è riuscito ad assicurarsi per tempo Marc Guehi dal Crystal Palace, che a sua volta avrebbe dovuto ingaggiare un sostituto. Gli incastri non si sono verificati e ciascun giocatore coinvolto è rimasto al suo posto.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Fabrizio Romano, il Milan avrebbe presentato un’offerta anche per Thilo Kehrer: il Monaco l’ha rifiutata. Il tedesco classe 1996 ha giocato anche con Schalke 04, Paris Saint Germain e West Ham nel corso della sua carriera. Ha fatto tanta esperienza e poteva essere un rinforzo utile per Massimiliano Allegri.

Nelle prime tre giornate di Ligue 1 è rimasto in panchina, Adi Hutter ha schierato la coppia Dier-Mawissa. come titolare. Non era un calciatore intoccabile per il Monaco, che però avrebbe dovuto trovare un sostituto prima di lasciarlo partire. Non essendo riuscito a riprendere Axel Disasi dal Chelsea, non poteva dare l’ok. Il Milan non ha avuto alcuna chance di poter portare avanti dei discorsi per Kehrer.

Non è la prima volta che il tedesco viene accostato al club rossonero. Si era parlato di un suo possibile arrivo in ottica mercato invernale 2024, quando c’era l’obiettivo di prendere un difensore centrale. Alla fine, Kehrer passò dal West Ham al Monaco