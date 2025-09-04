Modric, la verità sul contratto col Milan: spunta un nuovo dettaglio

Emerge un ulteriore dettaglio sull’accordo firmato dal centrocampista croato con il club rossonero: ecco di cosa si tratta.

L’ingaggio di Luka Modric rappresenta un tassello fondamentale per il Milan, bisognoso di un leader nel suo gruppo. Più di qualcuno ha sottolineato l’età avanzata del calciatore, che ha quasi 40 anni, ma in una stagione senza coppe europee può essere gestito efficacemente sotto il profilo fisico.

Viene da un’annata con il Real Madrid con oltre 60 presenze collezionate (63, per l’esattezza) e vanno aggiunte anche quelle con la nazionale (10). Quindi, si tratta di un giocatore integro fisicamente. Toccherà a Massimiliano Allegri capire come e quando utilizzarlo. Il croato ha un’enorme esperienza e sa come gestirsi. Non è venuto in Italia per “svernare”. Sognava di indossare la maglia del Milan fin da piccolo e vuole disputare un’ottima stagione sia per aiutare la sua nuova nuova squadra sia per presentarsi in forma al Mondiale, se la Croazia si dovesse qualificare (probabile).

Milan, Modric: le cifre dell’affare

La trattativa per ottenere il sì di Modric non è stata molto lunga, Igli Tare nel suo blitz in Croazia ha subito usato degli argomenti convincenti. Il progetto sportivo esposto ha convinto il giocatore a dire sì al trasferimento, avvenuto a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Real Madrid.

Ha convinto anche l’offerta contrattuale messa sul tavolo dal direttore sportivo: accordo annuale da 3,5-4 milioni di euro netti annui, bonus inclusi. È prevista anche un’opzione per un ulteriore prolungamento del contratto fino a giugno 2027.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Matteo Moretto sul canale YouTube del collega Fabrizio Romano, c’è una cosa da specificare: “L”opzione è totalmente in mano al giocatore, dunque sarà Modric a fine anno decidere cosa fare. Questo è un anno importante perchè porta al Mondiale, dopo il quale Modric vuole avere la libertà di scegliere se continuare al Milan o cambiare completamente vita“.

Luka sarà padrone del suo destino al termine della prossima stagione. Potrebbe decidere di proseguire la sua avventura al Milan o magari di chiudere la carriera nella sua amata Dinamo Zagabria. Altrimenti, c’è l’ipotesi del ritiro. Chiudere dopo aver giocato nel Milan e aver disputato un Mondiale non sarebbe un brutto finale. Ma oggi è prematuro prevedere cosa succederà. Modric è concentrato sul presente, vuole dare il suo massimo per la maglia rossonera e per quella della nazionale croata. Il futuro verrà deciso molto più avanti.