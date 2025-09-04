Rabiot al Milan, quanto è costato e stipendio: tutte le cifre dell’affare

Rabiot è uno dei grandi colpi dell’estate milanista arrivato nelle ultime ore di mercato: le cifre ufficiali dell’affare fra cartellino e stipendio

Dopo la sconfitta contro la Cremonese, il Milan ha deciso di accontentare Massimiliano Allegri con l’acquisto di Adrien Rabiot. I due hanno vissuto anni importanti alla Juventus: c’è un grande feeling sia dal punto di vista calcistico che personale. Lo scorso anno, al termine del contratto coi bianconeri, il centrocampista era rimasto senza squadra in attesa di una offerta importante e allettante. Poco dopo la fine dell’estate, è andato al Marsiglia a parametro zero e con Roberto De Zerbi ha avuto una buona stagione. Doveva essere un punto fermo dell’OM anche per quest’anno, ma è stato protagonista di un bruttissimo episodio: in seguito alla sconfitta al debutto in campionato contro il Rennes, nello spogliatoio è venuto alle mani con Jonathan Rowe (disegno del destino: se lo ritroverà di fronte al debutto contro il Bologna domenica 14 settembre). De Zerbi e la società hanno deciso di mettere entrambi sul mercato, così Rabiot ha deciso di tornare da Allegri e di accettare l’offerta rossonera.

Quanto è costato Rabiot al Milan, i dettagli

Fabrizio Romano, sui suoi canali social, ha svelato le cifre definitive di questa trattativa. Che possiamo definire un vero affare per quanto il giocatore è costato e, soprattutto, per quello che sarà il suo ingaggio. Il Marsiglia, che aveva necessità di venderlo il prima possibile, ha accettato un’offerta da 7 milioni più 2,5 milioni di bonus (legato ad obiettivi di squadra e individuali).

Per quanto riguarda lo stipendio, anche in questo caso siamo di fronte a cifre davvero ottime: Rabiot, e sua madre agente, hanno detto sì a 3,5 milioni a stagione per tre anni più uno di opzione. Sono questi quindi i dettagli di questa operazione, fra le migliori concluse dal Milan in questo mercato in rapporto alla qualità e al prezzo. Il centrocampista francese ha spinto tanto per venire in rossonero e per riabbracciare Allegri. Inoltre, al Milan ritrova tanti amici, in particolare Mike Maignan, col quale c’è un rapporto quasi fraterno da quando entrambi sono giovanissimi. E a lui si aggiungono altri francesi come Fofana e Nkunku, anche loro compagni di Nazionale. Insomma, continua la tradizione recente francese rossonero, iniziata negli scorsi anni proprio con Maignan e con Theo Hernandez e Giroud. Una tradizione che a Stefano Pioli ha portato davvero bene, speriamo possa essere lo stesso per Allegri. Anche in questo caso, la qualità dei giocatori non è in discussione, Rabiot in primis.