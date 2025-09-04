Scambio Milan-Juventus saltato: il retroscena sorprende i tifosi

I club avevano pensato di scambiarsi dei giocatori, ma poi l’affare non si è concretizzato: ecco cosa è successo.

Ci sono tante operazioni che non si sono realizzate nel corso dell’ultima sessione estiva del calciomercato. Succede ogni anno. Basti pensare che al Milan c’è stato un attaccante (Victor Boniface) che è venuto a svolgere le visite mediche e, dopo averle superate, è stato rimandato dalla sua squadra (Bayer Leverkusen).

A proposito di attaccanti, il Milan aveva pensato di comprare Dusan Vlahovic dalla Juventus, però non ci sono mai verificate le condizioni per finalizzare tale affare. Il cartellino non era un grande problema, dato che sarebbero bastati circa 20-25 milioni di euro. L’ostacolo era rappresentato dallo stipendio, a Torino il serbo percepisce 12 milioni netti nel suo ultimo anno di contratto e non era facile convincerlo a rinunciare a tanti soldi. I rossoneri potevano offrire massimo 5-6 milioni netti, bonus compresi.

Milan e Juventus, non solo Vlahovic: cosa è successo

Milan e Juventus non hanno parlato solamente di Vlahovic durante la finestra estiva del calciomercato. Non è un segreto che la dirigenza bianconera abbia pensato a calciatori come Malick Thiaw e Alexis Saelemaekers, ma il difensore tedesco è andato al Newcastle United per 40-42 milioni di euro e l’esterno belga è rimasto in rossonero. Al Diavolo non sarebbe dispiaciuto Andrea Cambiaso per sostituire Theo Hernandez, però il prezzo del cartellino era troppo alto.

Il giornalista Matteo Moretto ha rivelato che negli ultimi giorni del calciomercato estivo c’era stata l’idea di imbastire uno scambio tra Samuel Chukwueze e Nico Gonzalez. Poi non se n’è fatto niente, perché il Milan ha preferito muoversi diversamente e poi i calciatori hanno fatto preso strade diverse. Il nazionale nigeriano si è trasferito al Fulham in prestito con diritto di riscatto, l’ex Fiorentina è andato all’Atletico Madrid in prestito con obbligo di riscatto condizionato.

Sarebbe stato interessante vedere Chukwueze alla Juventus e Gonzalez al Milan, però l’affare non è andato in porto. Nel reparto offensivo i rossoneri hanno preso Christopher Nkunku, calciatore che può agire in più ruoli e che tornerà molto utile a Massimiliano Allegri, se non avrà problemi fisici.

La Juve ha chiuso il mercato con due colpi importanti come Edon Zehgrova e Lois Openda, arrivato rispettivamente dal Lille e dal Lipsia. Sfumato il ritorno di Randal Kolo Muani dal PSG, poi finito al Tottenham, il club bianconero si è assicurato due rinforzi di ottimo livello. Igor Tudor non si può lamentare.