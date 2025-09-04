Ultim’ora Giorgio Armani, sono tutti sotto shock: addio alla leggenda

Addio alla leggenda della moda Giorgio Armani, è venuto a mancare in questi minuti: la notizia ha sconvolto il mondo intero

La notizia è appena arrivata e ha sconvolto il mondo intero: all’età di 91 anni, è venuto a marcare il grande Giorgio Armani. Ad annunciarlo è stato il suo gruppo: “Con infinito cordoglio, il gruppo Armani annuncia la scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore. Il signor Armani, come è sempre stato chiamato con rispetto e ammirazione da dipendenti e collaboratori, si è spento serenamente, circondato dai suoi cari. Infaticabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni“. L’annuncio della sua scomparsa sorprende tutti: come scritto nel comunicato del suo gruppo, ha lavorato fino alla fine. Negli ultimi giorni, infatti, aveva annunciato l’acquisto de “La Capannina”, dove aveva conosciuto il suo storico compagno Sergio Galeotti. In più, per la collazione dei 50 anni, che sfilerà presto nella imminente Fashion Week, aveva voluto in prima persona approvare ogni lavoro.

Addio a Giorgio Armani, la leggenda della moda: il suo legame con lo sport (e con Milano)

Di recente, Giorgio Armani aveva avuto problemi di salute. Un’infezione polmonare poche settimane fa non gli avevano permesso di essere alla sfilata di giugno, un evento più unico che raro per uno che non ha mai mancato nemmeno un appuntamento. Ha trascorso tranquillamente l’estate con la sua famiglia nella sua casa a Forte dei Marmi e negli ultimissimi giorni aveva avuto alcuni problemi allo stomaco, ma niente di particolarmente preoccupante.

Da qui, lo shock per la notizia della sua morte, improvvisa, di queste ore. Nato l’11 luglio a Piacenza nel 1934, era stata sua madre a trasmettergli la passione per lo stile e per il bello. Il primo lavoro alla Rinascente e poi un percorso straordinario fino alla nascita nel 1975 de La Giorgio Armani e la nascita del termine stilista. Un grande legame anche con il mondo dello sport: ovviamente per l’Olimpia Milano di Basket, di cui era il patron dal 2008. Ma aveva disegnato anche le divise del Piacenza, la squadra della sua città d’origine, del Chelsea e addirittura della Nazionale inglese. Sabato 6 settembre verrà allestita la camera ardente a Milano e sarà visitabile fino a domenica 7 settembre per l’Armani/Teatro. I funerali, invece, per volontà della famiglia, si svolgeranno in forma privata. Una gravissima perdita per un uomo che ha reso grande l’Italia in Europa e nel mondo con il suo meraviglioso lavoro.