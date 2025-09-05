Classifica monte ingaggi Serie A 2025 2026: il Milan perde posizioni

Classifica monte ingaggi Serie A 2025-2026, cambia la posizione del Milan che perde due posti: la lista completa

Come di consueto, dopo ogni sessione di mercato estiva, si ridefinisce la classifica dei monte ingaggi del nostro campionato. Il Milan lo scorso anno in questa speciale lista era al terzo posto dietro a Inter e Juventus con 105,1 milioni di stipendi lordi. Oggi, dopo questo difficile mercato estivo, e dopo le tantissime cessioni, ha perso posizioni e si è fatto scavalcare da due squadre. Il monte ingaggi della società rossonera è rimasto più o meno invariato: circa 600mila euro in meno rispetto alla stagione precedente.

Si conferma quindi il solito equilibrio di una società che è sempre molto attenta a non sforare mai i soliti parametri. Non è un caso che l’acquisto di Manuel Akanji sia saltato in favore di David Onogu: lo svizzero sarebbe costato molto di più rispetto al giovanissimo tedesco, e così è stato possibile restare in linea con i costi dello scorso anno. Come detto, la società rossonera si è vista superare da due squadre: si tratta di Napoli (grande protagonista del mercato con acquisti top come Kevin De Bruyne) e Roma.

La nuova classifica degli stipendi per la stagione 2025-2026

Al primo posto c’è ancora l’Inter, ma i costi degli stipendi sono rimasti praticamente gli stessi: 141,5 milioni lordi della stagione 2025-2026 rispetto ai 142,5 milioni lordi della stagione 2024-2025. Insomma, come nel caso del Milan, siamo più o meno sulle stesse cifre. Aumenti sostanziali invece per la Juventus (da 109,2 a 123,0), per il Napoli (da 84,2 a 110,1) e per la Roma (da 87,9 a 107,5). Di seguito, la classifica completa.