Il sogno dei tifosi può diventare realtà: clamoroso ritorno al Milan a gennaio

I tifosi sognano un altro clamoroso ritorno in rossonero nel mercato di gennaio. Il suo nome sta circolando con forza in questi giorni

Il Milan è stato protagonista del mercato con tantissime operazioni in entrata e in uscita. Per l’ennesima volta, nonostante l’arrivo di un direttore sportivo esperto come Igli Tare, la società ha mostrato gravissime difficoltà nella programmazione delle operazioni da fare e nel percorso da seguir. Un mercato fatto di opportunità e di improvvisazione, come accaduto anche in altre sessioni ma, stavolta, con tantissime cessioni importanti e molto costose. E non tutti i soldi incassati sono stati reinvestiti, come invece aveva promesso di fare Giorgio Furlani.

Non è in discussione la qualità dei giocatori acquistati, ma il modo in cui è stato fatto sì. Inoltre, c’è una grave mancanza: l’acquisto di un difensore centrale esperto e che potesse alzare il livello di qualità e attenzione. David Onogu, presentato ieri in conferenza, è un ottimo profilo ma avrà bisogno di tempo per avere il suo impatto. I rossoneri hanno provato a prendere Manuel Akanji, ma poi si sono scontrati con le richieste di ingaggio considerate troppo alte. Poi è toccato a Joe Gomez, ma non c’era tempo.

Suggestione Thiago Silva, cosa c’è di vero: i dettagli

Il mercato è appena finito ma sappiamo che non va mai in vacanza. Ora, a bocce ferme, Tare avrà la possibilità di lavorare con più tranquillità e programmare al meglio ciò che c’è da fare a gennaio. Da Casa Milan infatti fanno sapere che qualche acquisto è stato rinviato alla sessione invernale e chissà che fra questi non rientri proprio quello del difensore esperto che alzi il livello.

Con il ritorno di Allegri, al Milan si è ricomposto quel duo fondamentale per la vittoria dello Scudetto nella stagione 2010-2011 con l’allenatore e Ibrahimovic. A proposito di ritorni, si sta parlando con forza anche di quello di Adriano Galliani nel ruolo di super consulente (sembrava una cosa molto avanzata ma in realtà adesso non è più così certo). Un altro ritorno che farebbe impazzire i tifosi è quello di Thiago Silva, nome che sta circolando con forza in questi giorni: ad oggi non c’è una trattativa né un contatto diretto con il Fluminense, proprietario del cartellino, né col difensore. Una suggestione, nulla di più. Ma chissà che il Milan non possa decidere di richiamarlo per aiutare la squadra. A breve, il grande Thiago Silva compirà 41 anni, ma ancora oggi è considerato uno dei migliori difensori in circolazione (come ha dimostrato anche durante il Mondiale per Club).