Milan, è pronto a stupire: “Ha impressionato Allegri”

Ha stupito Allegri nel corso di questi primi allenamenti a Milanello, il nuovo acquisto è pronto a sorprendere anche i tifosi: il retroscena

Pochi giorni fa è finito il calciomercato ed è iniziata la prima sosta della stagione. L’Italia scenderà in campo questa sera contro l’Estonia, e sarà il debutto assoluto di Gennaro Gattuso come commissario tecnico azzurro. Una grande emozione per un cuore rossonero, al quale facciamo tutti i migliori auguri per questa importante e difficile avventura. Tantissimi giocatori del Milan hanno lasciato Milanello per questa sosta, a riprova del fatto che sono tutti ragazzi di grande valore tecnico.

Al centro sportivo di Carnago ne sono rimasti in pochi, fra cui anche Rafael Leao, alle prese con l’infortunio al polpaccio (la prossima settimana potrebbe rientrare in gruppo), così come alcuni nuovi acquisti. C’è Christopher Nkunku, non convocato da Deschamps per gli impegni della Francia (ci sono invece Maignan e Rabiot). Ieri si è presentato in conferenza stampa e in questi giorni sta facendo i primi allenamenti con il Milan sotto le direttive di Allegri. Che, post Lecce, aveva detto: “Si tratta di un giocatore di qualità ma non so dove potrò farlo giocare“, facendo quindi intendere un po’ di malumore per un acquisto che forse non aveva approvato.

Allegri colpito da un nuovo acquisto, ne è rimasto impressionato

Ieri Nkunku si è presentato in conferenza stampa insieme a David Onogu. Le parole dell’attaccante francese hanno colpito i tifosi e non solo, molto soddisfatti delle sue dichiarazioni. Ha detto di essere molto felice di vestire la maglia rossonera che considera la più importante d’Italia. Parole di circostanza ma opportune in questi contesti. Ora però c’è da dimostrare le qualità sul campo, e i primi allenamenti sembrano dare ottimi segnali.

Carlo Pellegatti, storico giornalista vicinissimo alle vicende rossonere, in un suo video sul canale YouTube ha parlato di un Allegri molto ma molto soddisfatto per le prime impressioni su Nkunku: “Ai primi allenamenti, il signor Massimiliano Allegri è rimasto colpito favorevolmente ed entusiasta, ha detto ‘Dio mio che giocatore abbiamo preso’ di Christopher Nkunku“, le parole di Pellegatti. D’altronde, parliamo di un giocatore di altissimo livello che ha avuto solo tanta sfortuna nei suoi anni al Chelsea: per gli infortuni sì, ma anche per l’abbondanza di giocatori che non gli hanno permesso di avere continuità e di essere protagonista. Il Milan può essere la sua occasione per dimostrare di che pasta è fatto, ma gli servirà l’aiuto di tutti, in primis di Allegri.