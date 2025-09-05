Niente Milan, ci prova l’Inter: Marotta prenota un super colpo a zero

Il club nerazzurro ha messo nel mirino un calciatore già accostato al Diavolo più volte: può arrivare “gratis” nel 2026.

L’ingaggio di un nuovo attaccante era una delle priorità del calciomercato estivo del Milan e alla fine non è arrivata nessuna vera prima punta. C’è stato l’acquisto di Christopher Nkunku, che in carriera ha fatto il suo meglio da seconda punta al Lipsia e che al Chelsea è stato più volte impiegato come riferimento in avanti. Però, in quest’ultimo ruolo è adattato.

Il francese è un jolly offensivo che può fare molto bene, ma non il centravanti “alla Giroud” di cui aveva parlato Igli Tare a inizio estate. L’unico attaccante vero e proprio è Santiago Gimenez, del quale Massimiliano Allegri si sarebbe liberato senza protestare. Avrebbe accolto volentieri Artem Dovbyk della Roma o, magari, Dusan Vlahovic della Juventus.

Calciomercato Milan, attenzione all’Inter: le ultime news

Allegri ha lavorato con Vlahovic alla Juventus e lo avrebbe riabbracciato con piacere a Milano. Nelle prime due giornate di Serie A ha segnato due gol e c’è già chi pensa che il Milan possa aver sprecato una grande occasione non facendo uno sforzo per comprarlo.

Il problema non era il cartellino, per il quale sarebbero bastati 20-25 milioni di euro, bensì lo stipendio. Vlahovic nell’ultimo anno di contratto percepisce la bellezza di 12 milioni di euro netti, una cifra lontanissima dall’offerta pensata dal Milan (5-6 milioni, bonus compresi). Considerando che l’ex Fiorentina non voleva rinunciare a tanti soldi, non si sono verificate le condizioni per approfondire una trattativa.

Vlahovic è rimasto alla Juventus, dove sono arrivati anche altri attaccanti come Jonathan David e Lois Openda. Sulla carta, non dovrebbe rinnovare l’attuale contratto. Probabilmente si riparlerà di una sua cessione nel mercato invernale, quando la società bianconera magari proverà a venderlo per evitare di perderlo a parametro zero a fine stagione.

Non mancano dirigenti che hanno preso informazioni con l’entourage di Vlahovic per sondare un po’ il terreno. C’è già chi medita di potersi assicurare il cartellino “gratis” nel 2026. La Gazzetta dello Sport svela che ci sta facendo un pensiero l’Inter: “Ci sono stati dei contatti non soltanto con il Milan, che voleva prenderlo già subito, ma anche con l’Inter per trasferirsi in nerazzurro alla scadenza del contratto. Marotta si è mosso con il giocatore, con il suo entourage, per cercare di sondare il terreno e per capire per giugno. Ha incassato per ora il gradimento del giocatore, che si è detto disponibile a trattare, rimandando però qualsiasi discorso a giugno”.

Giuseppe Marotta ha già fatto più colpi a parametro zero in questi anni e l’Inter si è mostrata più disponibile del Milan a offrire stipendi alti e commissioni onerose. Con la proprietà Oaktree c’è più attenzione al bilancio, però per un colpo come Vlahovic non è escluso che ci sia la disponibilità a investire.

Da specificare che La Gazzetta dello Sport ha anche esposto le richieste dell’ex Fiorentina e, al momento, sono esagerate anche per l’Inter: “Lui vuole andarsene via a giugno – scrive la giornalista Fabiana Della Valle – prendendo 10 milioni alla firma e strappando un ingaggio almeno da 10 milioni“. Cifre da Premier League, difficilmente l’Inter spenderà così tanto per il serbo. Idem il Milan, che ha in Rafael Leao il calciatore più pagato (5 milioni fissi più 2 di bonus all’anno). C’è intenzione di stravolgere la propria politica sugli ingaggi.