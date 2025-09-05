Retroscena Bennacer, perché il Milan lo ha escluso: cosa è successo

Il Milan non ha mai preso in considerazione l’idea di reintegrare Bennacer in rosa: non si è mai allenato con Allegri, perché? Motivo svelato

Affare fatto, a grande sorpresa. Tramontata l’opzione Trabzonspor, che Ismael Bennacer non ha mai preso seriamente in considerazione, a spuntarla è stata la Dinamo Zagabria. L’operazione si è conclusa nel giro di pochissime ore con anche l’ufficialità da parte del club croato. Dietro a questo trasferimento c’è sicuramente lo zampino di Zvonimir Boban, suo grande estimatore (era dirigente del Milan quando arrivò dall’Empoli). Il contratto dell’algerino con i rossoneri è in scadenza a giugno 2027: totalmente fuori dal progetto tecnico, il Milan ha provato con forza a cederlo fin dal suo rientro da Marsiglia. Nessuna offerta arrivata ha convinto a pieno il giocatore, che ha detto sì alla Dinamo Zagabria: l’affare si è concluso sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni. I croati pagheranno il 40% dello stipendio del giocatore, che è di 4,5 milioni. Durante la Pre Season, Bennacer non si è mai allenato con la squadra, perché? Il motivo è stato finalmente svelato.

Bennacer fra la scelta del Milan e i problemi fisici

Se Yacine Adli è stato aggregato al Milan Futuro, in attesa anche lui di sviluppi (è rimasta aperta la pista araba fino al prossimo 20 settembre), Bennacer invece non ha mai lavorato con Massimiliano Allegri. Una scelta forte da parte della società ma dietro la quale si nasconde un motivo ben preciso. L’ex Empoli, infatti, si è allenato qualche volta da solo a Milanello, ma ha avuto problemi fisici.

Niente di grave, è chiaro, ma il Milan non ha voluto rischiare. Se avesse preso parte a qualche partita amichevole, come scrive la Gazzetta dello Sport, c’era il grande rischio che Bennacer potesse infortunarsi e rendere ancora più complicata la sua cessione. L’algerino ha sempre avuto grossi problemi negli ultimi anni ed è questo uno dei motivi che ha spinto la società ad escluderlo dal progetto tecnico. Non a caso, sono arrivati tre giocatori che occupano il suo stesso ruolo: Modric, Ricci e Jashari. Non c’è mai stata quindi alcuna possibilità di reintegro, nemmeno dopo l’infortunio dell’ex Club Brugge. Per Bennacer c’era una sola strada: l’addio. Il Milan però non è riuscito a risolvere la questione come avrebbe voluto: pur di sbarazzarsene, Giorgio Furlani ha accettato l’idea di contribuire al pagamento (più della metà) dello stipendio. Se le cose dovessero andare male, come capitato col Marsiglia, a giugno dell’anno prossimo tornerà a Milano per l’ultima stagione di contratto.