Milan-Atalanta si sfidano: in palio un super talento belga

Sondaggio rossonero per un calciatore che milita nella Ligue 1, anche l’Atalanta interessata: gli ultimi aggiornamenti.

Il Milan è stato grande protagonista dell’ultima sessione estiva del calciomercato. Tante operazioni tra entrate e uscite messe a segno dalla dirigenza. Si può parlare di vera rivoluzione, guardando quello che è stato fatto.

Dopo l’ottavo posto nella scorsa Serie A, è normale che il club abbia pensato di apportare tanti cambiamenti alla squadra. Più cose non funzionavano e si è cercato di porre rimedio. Da dire che non mancano le critiche e le perplessità su come è stato costruito l’organico affidato a Massimiliano Allegri. Ad esempio, non aver comprato un difensore centrale di esperienza rischia di essere un grande errore.

Milan, non solo Doué: altra idea dallo Strasburgo

Nel corso della finestra estiva del calciomercato, il Milan non ha preso tutte le prime scelte che aveva messo nella propria lista delle preferenze. Tuttavia, sono arrivati diversi calciatori potenzialmente in grado di fare la differenza. C’è anche qualche giovane da scoprire, come Athekame e Odogu.

A proposito di giovani, il giornalista Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha rivelato che il Milan aveva fatto un sondaggio concreto anche per Diego Moreira. Il 21enne esterno offensivo belga gioca nello Strasburgo, la stessa squadra dalla quale i rossoneri avevano provato a comprare il terzino Guéla Doué. Anche l’Atalanta aveva chiesto informazioni per l’ex talento di Benfica e Chelsea.

Non ci sono stati sviluppi concreti, non è sorta una vera e propria trattativa. Lo Strasburgo ha voluto fortemente tenere Moreira, che è rimasto in Francia dopo aver già avuto un’esperienza in prestito al Lione ed essere stato poi comprato dall’attuale club un anno dopo (2024).

Il giocatore è gestito dalla Gestifute, l’agenzia del noto agente portoghese Jorge Mendes. Nella passata stagione ha messo insieme 2 gol e 8 assist in 34 presenze. Diego Moreira un esterno sinistro che è stato impiegato anche da terzino in alcune occasioni. Forse restare allo Strasburgo per un altro anno farà bene alla sua crescita, un passaggio che lo aiuterà ad essere più pronto per un eventuale approdo in una squadra più importante. Attenzione al prezzo, che può schizzare in alto e diventare problematico per le società della Serie A.