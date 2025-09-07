Milan, nuovo tentativo per il terzino: pronti 14 milioni

Il club rossonero non perde di vista uno degli obiettivi dell’ultimo mercato estivo non arrivato a Milanello: nuovo assalto?

Nell’ultima sessione estiva del calciomercato il Milan non ha preso tutti i nomi che aveva messo in cima alla lista. Alcuni obiettivi primari della campagna acquisti sono sfumati per vari motivi e la dirigenza ha ripiegato su seconde o terze scelte. È la verità, ed è qualcosa che succede anche ad altri, niente di così anomalo.

Qualche dubbio viene quando si va a comprare qualcuno di abbastanza diverso rispetto alle prime scelte. Ad esempio, il Diavolo aveva individuato in Guéla Doué il terzino destro sul quale puntare e non lo ha preso perché il prezzo da 27-30 milioni di euro era ritenuto troppo elevato. Dopo aver valutato Marc Pubill e altri profili, è arrivato lo svizzero classe 2004 Zachary Athekame. Rispetto al collega dello Strasburgo, 22enne con due stagioni da titolare in Ligue 1 alle spalle, certamente più acerbo.

Milan, dubbio Athekame: rispunta un’idea spagnola?

Athekame è un giocatore da scoprire. In tanti ritengono che sarebbe stato meglio comprare qualcuno di più pronto, invece di un giovane che giocava in Svizzera nello Young Boys. Nei prossimi mesi capiremo se il Milan si ritroverà a dover fare nuovamente un intervento in quel ruolo.

Difficile un nuovo assalto a Doué, dato che il prezzo del cartellino è alto. Ma la società rossonera potrebbe rifarsi avanti per un altro terzino sondato durante l’ultimo calciomercato estivo: Arnau Martinez. Il quotidiano Tuttosport conferma che lo spagnolo classe 2003 è rimasto nella lista di Igli Tare.

Dopo sei anni nel settore giovanile del Barcellona e due in quello dell’Hospitalet, nel 2018 è stato ingaggiato dal Girona. Primi passi nel vivaio, poi il passaggio alla formazione B e nel dicembre 2020 l’esordio nella Prima Squadra. Da fine marzo 2021, quando il Girona era ancora in Segunda Division, è diventato titolare.

Arnau Martinez ha totalizzato 164 presenze, 9 gol e 18 assist in questi anni. Sembrava che potesse partire nello scorso mercato estivo e alla fine è rimasto nella squadra allenata da Michel, tecnico bravo a valorizzare i talenti a sua disposizione.

Nel contratto del giocatore è presente una clausola di risoluzione da 14 milioni di euro. Un prezzo contenuto. Strano che il Milan non abbia voluto investire sullo spagnolo, preferendo spendere 10 milioni per Athekame, ragazzo sul quale non si possono ancora esprimere giudizi ma che certamente è un po’ meno “rodato” di Arnau Martinez. Vedremo se a gennaio ci sarà un tentativo da parte di Tare, che aveva fatto un sondaggio anche per Janlu Sanchez del Siviglia.