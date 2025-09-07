Milan, svolta dopo la sosta nazionali: appuntamento con l’agente

La società rossonera vuole occuparsi dei contratti di alcuni giocatori e già studia le mosse per arrivare rapidamente a degli accordi.

Nella scorsa stagione il Milan ha deluso pesantemente le aspettative. L’ottavo posto nella classifica della Serie A è stato considerato un fallimento da parte dell’amministratore delegato Giorgio Furlani e non solo. Sono stati pochi i calciatori che si sono salvati dalle critiche dei tifosi e dei media.

Uno di questi è certamente Christian Pulisic, che al secondo anno a Milano ha confermato di essere un grande giocatore. Se nella prima annata in rossonero aveva totalizzato 15 gol e 11 assist in 50 presenze, nella seconda ha fatto ancora meglio: 17 gol e 12 assist in 50 partite. Le migliori stagioni della sua carriera. Quella 2025/2026 l’ha iniziata con 2 reti in 3 presenze, vedremo quale sarà il suo bottino finale, che però non potrà contare sulle coppe europee.

Rinnovo Pulisic, il Milan vuole accelerare: le ultime news

Pulisic è arrivato in Italia nel calciomercato estivo 2023, un affare da circa 20,8 milioni di euro. Oggi il cartellino vale almeno tre-quattro volte tanto. Da ricordare che il Chelsea spese circa 60 milioni di euro nel 2019 per comprarlo dal Borussia Dortmund. Il Milan non lo ha mai considerato cedibile e, probabilmente, in una eventuale trattativa partirebbe da una valutazione alta. Ipotizziamo 80 milioni di euro. Vedendo certi prezzi che circolano sul mercato internazionale, non sembra esagerato.

Non è mancata qualche richiesta per Pulisic nel corso dell’estate, però non ci sono stati sviluppi concreti. Lui e il Milan volevano andare avanti insieme e così è stato. Anzi, la società rossonera vorrebbe blindarlo con un nuovo contratto. Quello attuale scade a giugno 2027 e prevede un’opzione che consente alla dirigenza di prolungarlo fino a giugno 2028. Un rinnovo unilaterale che metterebbe al riparo da eventuali problemi nel prossimo anno.

Secondo quanto rivelato da calciomercato.com, il Milan vorrebbe riprendere i contatti con l’entourage di Pulisic dopo la prossima sosta nazionali prevista a ottobre. C’è fiducia di ottenere il sì alla stipulazione di un nuovo contratto, senza esercitare la clausola. Diversi mesi fa sembrava già vicino un accordo tra le parti, poi l’ex Chelsea ha chiesto tempo. Probabilmente, voleva capire che direzione avrebbe preso il progetto rossonero.

Pulisic è sempre al centro del progetto tecnico del Milan, non può essere diversamente. Massimiliano Allegri sta giocando con il 3-5-2 e questo costringe il nazionale americano ad agire da seconda punta, ruolo che forse gradisce meno rispetto a quello di esterno ma che magari gli permette di fare meno corse all’indietro in fase difensiva.