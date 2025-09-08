Il Milan incassa grazie alla Lazio, trattativa in corso: i dettagli

Il club biancoceleste ha avviato contatti per comprare una vecchia conoscenza del campionato italiano, un talento già visto a Milano.

In Serie A le diverse squadre si sono mosse sul mercato per cercare di migliorare il proprio organico e raggiungere i propri obiettivi. Tutte, tranne una: la Lazio. Non ha potuto fare acquisti e il motivo è ormai noto.

La Commissione di Vigilanza ha ravvisato la violazione di tre parametri imposti dalla FIGC nel momento in cui ha analizzato il bilancio intermedio al 31 marzo: l’indice di liquidità, quello di indebitamento e il rapporto tra costo del lavoro allargato e ricavi. Il club biancoceleste non ha rispettato quanto previsto dal regolamento e, data la situazione, non ha potuto neppure effettuare operazioni a parametro zero. Niente acquisti, solo cessioni.

Calciomercato Lazio, un ex Milan per Sarri

La Lazio, che ha riportato Maurizio Sarri sulla propria panchina, ha accolto i rientri di Danilo Cataldi e Matteo Cancellieri dai rispettivi prestiti. Ha potuto riscattare chi era già in squadra come Nicolò Rovella, Nuno Tavares, Luca Pellegrini, Fisayo Dele-Bashiru e Samuel Gigot. Ha ceduto Loum Tchaouna al Burnley per 15 milioni di euro e Nicolò Casale al Bologna per 6,5, però non è bastato per rimettersi a posto con il bilancio. Ha respinto i tentativi fatti per alcuni big della squadra. Vedremo se al 30 settembre, data dopo la quale scatterà il prossimo controllo, la situazione permetterà di comprare nel mercato di gennaio.

La Lazio ha già messo qualche giocatore nel mirino per rinforzarsi. Il giornalista Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto un nome già conosciuto in Italia: “Già in estate ha avuto contatti concreti e ha già presentato un’offerta per Jan-Carlo Simic, ex Milan oggi all’Anderlecht. Nel gennaio scorso era stato cercato con insistenza dal Galatasaray. La Lazio ci sta lavorando e ci aspettiamo un’offensiva concreta nelle prossime settimane per bloccarlo in vista di gennaio“.

Jan-Carlo Simic è un difensore classe 2005 che ha giocato nella Primavera del Milan e che ha anche debuttato in Prima Squadra. Il club rossonero voleva includerlo nel progetto Under 23 nella scorsa stagione, ma lui ha preferito essere ceduto e non rinnovare il contratto che sarebbe scaduto a giugno 2025. C’è chi ritiene che il Milan si potrebbe pentire di averlo perso.

Moretto aggiunge ulteriori dettagli inerenti la situazione di Simic e il suo eventuale trasferimento dal Belgio: “L’accordo Milan-Anderlecht prevede che il 20% della futura vendita andrà ai rossoneri. Il club belga valuta il giocatore circa 12 milioni di euro“.