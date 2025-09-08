Milan, l’arrivo di Rabiot (e non solo) gli toglie spazio: a gennaio se ne va

L’acquisto di Rabiot e altre situazioni potrebbero togliere spazio ad un giocatore importante: non è da escludere la cessione a gennaio

Il Milan in posa per la foto nella scorsa stagione
Via dal Milan a gennaio?

Le idee di gioco di Massimiliano Allegri sono piuttosto chiare. Nonostante la confusione nel pre-gara col Lecce, con le parole di Igli Tare su un presunto cambio modulo, anche al Via del Mare abbiamo visto strutture molto simili rispetto alla Cremonese e anche alla Pre Season, ma con una sola differenza: la posizione di Youssouf Fofana. Rispetto alla prima partita di campionato, abbiamo visto l’ex centrocampista del Monaco più costruttore e meno invasore in mezzo al campo. Ha affiancato Modric per favorire lo sviluppo e il palleggio, e in effetti abbiamo visto una fluidità diversa.

A Loftus-Cheek invece è rimasto il campito di riempire l’area e di fare quello che gli inglesi chiamano lo shadow striker alle spalle o addirittura vicino all’attaccante (Gimenez). Allegri chiede a Fofana anche di sganciarsi se necessario e se ci sono le condizioni. Il francese ha le caratteristiche giuste per questa doppia funzione funzione, lo ha fatto al Monaco e in Nazionale e anche l’anno scorso con Paulo Fonseca, ma ora l’arrivo di Adrien Rabiot rischia di togliergli tanto spazio.

Minutaggio a rischio: possibile addio a gennaio

In estate il Milan ha acquistato due play di centrocampo come Samuele Ricci e Ardon Jashari. A questi poi si è aggiunto anche Luka Modric, che è in realtà una mezzala ma in questo momento Allegri lo vede solo in quella posizione. E se Modric sta bene, gioca. Come è giusto che sia. Le funzioni di Fofana di cui parlavamo prima rientrano anche nelle corde di Rabiot, che potrebbe quindi prendere il posto del connazionale di fianco al croato.

Fofana in primo piano
Fofana via dal Milan a gennaio?

A quel punto Fofana diventerebbe un’alternativa, sia a Modric che a Rabiot. O anche a Loftus-Cheek, con lo spostamento dell’ex Marsiglia qualche metro più avanti. L’ex Monaco accetterà questo ruolo da riserve? Tutto, ad oggi, è soltanto ipotetico: Youssouf è un giocatore importante e non è da escludere che riuscirà comunque a trovare il suo minutaggio e ad imporsi. Ma con l’inserimento graduale di Ricci, il rientro di Jashari (previsto per inizio 2026), la presenza di Rabiot e l’importanza di Modric, il francese rischia di perdere tanti posti nelle gerarchie.

E non è da escludere, in questo caso, una possibile cessione a gennaio. Fofana, come detto, è un elemento importante e il Milan non farà fatica a trovare acquirenti; negli ultimi mesi aveva ricevuto apprezzamenti dall’Arabia Saudita, ma potrebbero arrivare proposte anche dalla Premier League (attenzione al Chelsea) e dalla Bundesliga. L’attuale valore economico di Fofana, acquistato nell’estate del 2024 per 20 milioni, è di 35 milioni.

