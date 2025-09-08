Milan, l’arrivo di Rabiot (e non solo) gli toglie spazio: a gennaio se ne va

L’acquisto di Rabiot e altre situazioni potrebbero togliere spazio ad un giocatore importante: non è da escludere la cessione a gennaio

Le idee di gioco di Massimiliano Allegri sono piuttosto chiare. Nonostante la confusione nel pre-gara col Lecce, con le parole di Igli Tare su un presunto cambio modulo, anche al Via del Mare abbiamo visto strutture molto simili rispetto alla Cremonese e anche alla Pre Season, ma con una sola differenza: la posizione di Youssouf Fofana. Rispetto alla prima partita di campionato, abbiamo visto l’ex centrocampista del Monaco più costruttore e meno invasore in mezzo al campo. Ha affiancato Modric per favorire lo sviluppo e il palleggio, e in effetti abbiamo visto una fluidità diversa.

A Loftus-Cheek invece è rimasto il campito di riempire l’area e di fare quello che gli inglesi chiamano lo shadow striker alle spalle o addirittura vicino all’attaccante (Gimenez). Allegri chiede a Fofana anche di sganciarsi se necessario e se ci sono le condizioni. Il francese ha le caratteristiche giuste per questa doppia funzione funzione, lo ha fatto al Monaco e in Nazionale e anche l’anno scorso con Paulo Fonseca, ma ora l’arrivo di Adrien Rabiot rischia di togliergli tanto spazio.

Minutaggio a rischio: possibile addio a gennaio

In estate il Milan ha acquistato due play di centrocampo come Samuele Ricci e Ardon Jashari. A questi poi si è aggiunto anche Luka Modric, che è in realtà una mezzala ma in questo momento Allegri lo vede solo in quella posizione. E se Modric sta bene, gioca. Come è giusto che sia. Le funzioni di Fofana di cui parlavamo prima rientrano anche nelle corde di Rabiot, che potrebbe quindi prendere il posto del connazionale di fianco al croato.

A quel punto Fofana diventerebbe un’alternativa, sia a Modric che a Rabiot. O anche a Loftus-Cheek, con lo spostamento dell’ex Marsiglia qualche metro più avanti. L’ex Monaco accetterà questo ruolo da riserve? Tutto, ad oggi, è soltanto ipotetico: Youssouf è un giocatore importante e non è da escludere che riuscirà comunque a trovare il suo minutaggio e ad imporsi. Ma con l’inserimento graduale di Ricci, il rientro di Jashari (previsto per inizio 2026), la presenza di Rabiot e l’importanza di Modric, il francese rischia di perdere tanti posti nelle gerarchie.

E non è da escludere, in questo caso, una possibile cessione a gennaio. Fofana, come detto, è un elemento importante e il Milan non farà fatica a trovare acquirenti; negli ultimi mesi aveva ricevuto apprezzamenti dall’Arabia Saudita, ma potrebbero arrivare proposte anche dalla Premier League (attenzione al Chelsea) e dalla Bundesliga. L’attuale valore economico di Fofana, acquistato nell’estate del 2024 per 20 milioni, è di 35 milioni.