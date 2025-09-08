Milan, sfumato un acquisto dal Real Madrid: colpa di Xabi Alonso

Il club rossonero aveva pensato di comprare un giocatore dai blancos, però l’affare è naufragato: ecco il retroscena.

La campagna acquisti del Milan ha portato alla corte di Massimiliano Allegri tanti nuovi calciatori. C’è stata una vera rivelazione rispetto alla scorsa stagione e non poteva essere diversamente, considerando l’ottavo posto in Serie A e diversi errori commessi nel costruire la squadra.

Non si può dire che la dirigenza sia riuscita a raggiungere tutti i suoi obiettivi primari durante il calciomercato estivo. Ma sono cose che succedono ovunque. La cosa importante è prendere calciatori che poi si rivelano funzionali a un progetto tecnico. Certamente, su giovani come Zachary Athekame e David Odogu ci sono tanti dubbi. Non erano prime scelte e sono calciatori che inevitabilmente non possono essere pronti, servirà tempo per capirne il valore e se i circa 20 milioni di euro totali investiti per loro non saranno stati una spesa sbagliata.

Calciomercato Milan, saltato l’acquisto dal Real Madrid: il retroscena

Non sono mancati i calciatori che il Milan avrebbe voluto assicurarsi e che non ha poi portato a Milanello. Il giornalista Matteo Moretto ha parlato di uno di questi nel suo ultimo video sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Si tratta di Jesus Fortea, terzino destro classe 2007 in forza al Real Madrid. Ecco cosa ha detto Moretto: “Il contratto è stato rinnovato fino al 2029 proprio quest’estate, ma a maggio-giugno era ancora in scadenza e ci sono state altissime possibilità che Fortea firmasse per il Milan. Tra aprile e maggio il club rossonero si è mosso concretamente per provare a bloccare Fortea, uno dei più promettenti in Spagna nel suo ruolo. Le parti erano molto vicine a un accordo totale, ma poi l’arrivo di Xabi Alonso ha bloccato l’operazione: ha chiesto al Real Madrid di rinnovargli il contratto. Il Milan è stato a un passo da Fortea, poi convinto dal progetto di Alonso“.

Un retroscena davvero interessante. Non era mai emerso il nome di Fortea nelle cronache del calciomercato delle scorse settimane. Il Milan ha fatto un tentativo ed è stato vicinissimo ad assicurarsi il ragazzo, però Xabi Alonso ha avuto un ruolo decisivo nell’impedire il trasferimento in rossonero.

Un altro terzino spagnolo ha fatto Madrid-Milano in questi anni ed è Alex Jimenez, che ad agosto è stato ceduto in prestito con obbligo condizionato al Bournemouth. L’ex Real non ha legato con Massimiliano Allegri, alcuni atteggiamenti non sono piaciuti e l’offerta inglese è stata convincente.