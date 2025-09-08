Milan, un acquisto impossibile: “Non c’erano i presupposti”

Un giocatore è stato accostato con forza ai rossoneri durante l’estate, ma non c’è mai stata alcuna possibilità: il retroscena

Siamo entrati nella settimana che porterà il Milan a giocare contro il Bologna la terza giornata di campionato. I rossoneri hanno iniziato male con la sconfitta contro la Cremonese, ma poi hanno saputo subito rialzarsi grazie alla vittoria per due gol a zero a Lecce. Tre punti importanti ma che hanno confermato alcune difficoltà della squadra di Massimiliano Allegri nello sviluppo del gioco. Non a caso, il Milan è riuscito a sbloccare il risultato solo grazie all’intelligenza di Alexis Saelemaekers nel prevedere un passaggio orizzontale e conquistare una punizione dal limite, battuta magicamente da Modric e sfruttata da Loftus-Cheek.

L’inglese sarà un giocatore importante quest’anno, così come lo sarà Adrien Rabiot, il penultimo arrivato. Il centrocampista francese è stato uno degli acquisti degli undici fatti dal Milan quest’estate: un mercato condotto per l’ennesima volta con improvvisazione e totale assenza di programmazione, nonostante l’innesto di un direttore sportivo abile come Igli Tare. Fra i tantissimi nomi accostati ai rossoneri, ce n’è uno sul quale non c’è mai stata alcuna possibilità.

Nessuna possibilità di vederlo al Milan: non era in vendita

Questa settimana, in assenza di calciomercato di calcio giocato, è stata la settimana dei retroscena: si è parlato di tutte quelle operazioni che in estate per un motivo o per un altro sono saltate e si è fatta anche chiarezza su alcune trattative non andate in porto oppure mai nate. Una di queste riguarda il Milan e l’ipotetico ritorno in Italia di Riccardo Calafiori, passato dal Bologna all’Arsenal l’anno scorso per oltre 30 milioni.

A commentare questa indiscrezione è Matteo Moretto, che è stato molto netto in merito: “Si è parlato tanto di Calafiori durante il mercato estivo, soprattutto in chiave Milan. Il difensore, che ha un contratto con l’Arsenal fino al 2029, è stato accostato al Milan, ma in realtà il giocatore non è mai stato in vendita e non ha mai pensato di lasciare la Premier League. Dunque non ci sono mai stati i presupposti per vedere Calafiori lontano da Londra“. Mikel Arteta punta molto sul difensore italiano, in gol anche all’esordio quest’anno in Premier League contro il Liverpool, e non lo ha mai messo in discussione. Calafiori che resterà per sempre un grande rimpianto per il Milan: prima di andare al Bologna, il difensore era stato ad un passo dai rossoneri. Ma è altrettanto vero che in rossonero, nel ruolo di vice Theo Hernandez, non avrebbe mai fatto lo stesso percorso che ha invece fatto con l’eccezionale Thiago Motta in Emilia.