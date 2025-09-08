Leao sorprende tutti, Allegri sorride: cosa è successo a Milanello

Un aggiornamento sulle condizioni dell’asso portoghese, assente nelle prime due giornate di Serie A.

Gol e infortunio, questo è successo a Rafael Leao nella prima presenza ufficiale nella stagione 2025/2026. Era il 17 agosto e si trattava della partita di Coppa Italia contro il Bari a San Siro, la sua uscita dal campo ha preoccupato Massimiliano Allegri e i tifosi.

Gli esami strumentali hanno evidenziato un trauma elongativo al polpaccio destro. Era stata esclusa fin da subito la presenza del portoghese per Milan-Cremonese, match di debutto in Serie A, mantenendo una piccolissima speranza per il successivo impegno a Lecce. Ma il recupero per la trasferta in Puglia non c’è stato e il giocatore non è stato convocato neppure dal Portogallo per le partite della nazionale.

Rafael Leao convocato per Milan-Bologna?

L’ex di Sporting CP e Lille sta utilizzando la pausa nazionali per migliorare la sua condizione fisica e cercare di essere a disposizione di Allegri per i prossimi match in programma, a partire da Milan-Bologna di domenica 14 settembre.

Oggi il giornalista Manuele Baiocchini di Sky Sport ha fatto il punto della situazione: “Allegri ha concesso dei giorni di riposo alla squadra, ma Leao ha voluto lavorare nel weekend e anche oggi. Ce la sta mettendo tutta per essere in campo contro il Bologna o almeno per essere a disposizione dell’allenatore. Ha continuato a lavorare anche nei giorni di riposo proprio per ristabilirsi dall’infortunio. Il problema al polpaccio va preso con grande precauzione, anche per questo il medico del Milan, Mazzoni, è a Milanello per seguire soprattutto lui e Jashari“.

Adesso bisogna attendere la ripresa degli allenamenti a Milanello per capire meglio le condizioni di Rafa. Baiocchini prosegue così: “Vedremo se già domani Leao sarà nel gruppo o meno. L’obiettivo era rientrare in gruppo il prima possibile in questa settimana, così da fare qualche allenamento assieme al resto della squadra e poi essere a disposizione per Milan-Bologna“.

Il numero 10 rossonero farà il possibile per essere disponibile per la prossima sfida di campionato, ma al Milan non prenderanno rischi. Se Leao dovesse recuperare, potrebbe comunque partire dalla panchina per evitare ricadute. La società ha preso Christopher Nkunku per avere un’alternativa di livello e già si parla della possibilità che l’ex di Lipsia e Chelsea possa partire titolare contro il Bologna.