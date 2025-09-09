Convince Allegri e il Milan gli raddoppia lo stipendio: parte la trattativa

Il club rossonero intende blindare con un nuovo contratto non solo Maignan e Pulisic: ecco cosa trapela.

La campagna acquisti è ormai finita per il Milan, che adesso sta cercando di piazzare gli ultimi esuberi e inizia a pensare a imbastire alcune trattative di rinnovo. C’è Mike Maignan in scadenza a giugno 2026, per evitare di perderlo a parametro zero tra meno di un anno è importante provare a trovare un accordo entro fine 2025.

Un altro titolarissimo rossonero è Christian Pulisic, in scadenza nel 2027 e con un contratto che prevede un’opzione per prolungare fino al 2028. Il club potrebbe esercitarla, ma preferisce trattare un nuovo accordo fino al 2029. Le discussioni dovrebbero ripartire nelle prossime settimane sia per lui sia per Maignan, entrambi gli entourage avevano già parlato con la società mesi addietro e i rinnovi sembravano persino vicini, poi però non si è passati alle “cose formali”.

Rinnovi Milan, la società lavora per un altro accordo

Tra i calciatori in scadenza nel giugno 2027 ci sono anche Fikayo Tomori, Ruben Loftus-Cheek e Alexis Saelemaekers. Dei due inglesi non si parla ancora, forse verso metà stagione verranno fatte delle valutazioni alle rispettive prestazioni sul campo. Oggi è presto per prevedere cosa succederà.

Per quanto riguarda l’esterno belga, invece, ci sono già rumors inerenti il possibile rinnovo del contratto. Saelemaekers è reduce da un’ottima stagiona in prestito alla Roma, che lo avrebbe voluto tenere ma che non ha offerto abbastanza. Massimiliano Allegri ha detto fin da subito di volerlo nel suo progetto tecnico e lo ha messo sempre titolare.

L’ex Anderlecht è un esterno con buone qualità tecniche, corsa e intelligenza tattica per dare equilibrio alla squadra. Alla Roma è migliorato anche nell’incisività in fase offensiva, quindi è rientrato al Milan più completo rispetto a quando se n’era andato. In casa rossonera devono ringraziare Claudio Ranieri per averlo saputo valorizzare.

Il giornalista Matteo Moretto ha spiegato che i dialoghi per il rinnovo potrebbero partire nelle prossime settimane. Oggi Saelemaekers percepisce uno stipendio di circa 1,3 milioni di euro netti annui. Immaginiamo che con un nuovo contratto salirebbe facilmente attorno ai 2,5, quindi una cifra quasi raddoppiata rispetto a quella che ricava attualmente.