Doppio infortunio, saltano Milan-Bologna: è ufficiale

Due calciatori si sono infortunati e sicuramente non prenderanno parte al match di campionato di domenica sera a San Siro.

La pausa nazionali sta per finire, nel weekend ripartiranno i campionati e il Milan è atteso ad una sfida impegnativa. Domenica arriva il Bologna, squadra contro la quale i rossoneri hanno perso la finale di Coppa Italia nello scorso maggio e che va sempre rispettata.

Anche se Vincenzo Italiano ha perso calciatori come Sam Beukema e Dan Ndoye, altri gioielli sono rimasti e la dirigenza gli ha anche preso dei rinforzi che potrebbero sorprendere positivamente. Uno dei più noti è Jonathan Rowe, esterno offensivo arrivato dal Marsiglia, dove era stato messo fuori rosa assieme ad Adrien Rabiot dopo una rissa. Interessante la coppia di centrali Vitik-Heggem, nuova di zecca. Da capire cosa riuscirà a dare Federico Bernardeschi, tornato in Italia dopo l’esperienza in MLS con il Toronto FC.

Italiano perde due giocatori per Milan-Bologna

Se in casa Milan si attende di capire se Rafael Leao potrà essere convocato per la sfida di domenica sera a San Siro, al Bologna sono già sicuri di tre assenze. Una era nota da tempo, ovvero quella di Ciro Immobile, che si è infortunato nella prima giornata di Serie A contro la Roma (lesione del retto femorale destro) e che rivedrà il campo solo verso fine ottobre.

All’assenza di Immobile se ne aggiungono altre due, quelle di Tommaso Pobega e Ibrahim Sulemana. Come comunicato ufficialmente dal Bologna, l’ex Milan ha accusato una lesione del retto femorale sinistro, con tempi di recupero di circa 3 settimane. Invece, il ghanese arrivato in prestito dall’Atalanta è stato vittima di una lesione del legamento collaterale mediale destro: tempi di recupero di circa 4 settimane.

Pobega ci teneva particolarmente a giocare a San Siro contro il Milan, che in estate lo ha venduto al Bologna dopo la cessione in prestito della scorsa stagione. Il club emiliano non lo aveva riscattato per i circa 12 milioni di euro pattuiti, poi durante il mercato estivo si è sviluppata una nuova trattativa che prevede un prestito oneroso da 1 milione di euro e un obbligo di riscatto condizionato (condizioni semplici) da 7 milioni di euro. Di fatto, va considerata come una cessione definitiva. Il centrocampista triestino non rientrerà a Milano a fine stagione.

Intanto, non giocherà a San Siro domenica sera e dovrà restare fuori per 3 settimane. Nelle prime due giornate di campionato è stato impiegato una volta da titolare (al debutto contro la Roma) e una volta da subentrato (contro il Como). È un centrocampista prezioso per Italiano, che apprezza soprattutto la sua abilità nell’inserimento in area e anche nel tiro da fuori.