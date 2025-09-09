Il Milan non si arrende, disperato tentativo per la firma: tutto può succedere

I rossoneri faranno un ultimo disperato tentativo per ottenere la firma del giocatore: è difficile ma non impossibile, i dettagli

La stagione del Milan non è iniziata nel migliore dei modi. A San Siro, al debutto in campionato, è arrivata una orribile sconfitta contro la neopromossa Cremonese. Il giorno dopo, di domenica mattina, a Casa Milan c’è stato un incontro fra Massimiliano Allegri e la dirigenza: ad una settimana dalla fine del mercato, l’allenatore, massimo colpevole per il ko, ha chiesto specifici rinforzi. Il Milan a Lecce ha vinto non senza fatica, nel frattempo è arrivato Adrien Rabiot, figlioccio di Allegri, e David Odogu. Niente da fare per il difensore esperto tanto richiesto e un centravanti: Santiago Gimenez non ne ha voluto sapere di andarsene e questo ha complicato qualsiasi tentativo. Il mercato ormai è alle spalle, Allegri non ha più scuse e ha a disposizione una squadra per poter competere per lo Scudetto. Vincere il tricolore è una grande opportunità, e sarebbe il modo migliore per salutare Mike Maignan. Forse.

Difficile ma non impossibile: il Milan ci proverà fino alla fine

Dopo la conferenza di presentazione di Nkunku e Odogu della scorsa settimana, da Casa Milan è filtrato un certo pessimismo in merito al rinnovo del portiere francese: in scadenza a giugno 2026, c’era la possibilità a giugno di andare al Chelsea, così che il Milan avrebbe incassato anche una buona cifra. L’accordo però non si è fatto, così Maignan è rimasto e ha promesso massimo impegno e professionalità fino alla fine.

C’è grande scetticismo, insomma, in merito ad un suo rinnovo di contratto, ma il Milan ci proverà comunque nel corso dell’anno. Giorgio Furlani, con la mediazione di Igli Tare e soprattutto di Allegri, dovrà trovare il modo per risolvere la questione, altrimenti perderà Maignan a zero creando un grande disagio alla sua proprietà. Le possibilità però sono scarse, e lo ribadiamo: ad oggi, è molto più probabile l’addio di Maignan alla scadenza del contratto che una permanenza.

Non a caso, il Milan si è già attivato per l’acquisto di un sostituto: uno dei nomi che convince di più la dirigenza, con Moncada in primis, è Suzuki del Parma. Classe 2002, si è messo in luce l’anno scorso nella sua prima stagione in Serie A con i gialloblu e su di lui ci sono le attenzioni di molti grandi club italiani e non solo. Il Milan non può ripetere lo stesso errore fatto con Theo Hernandez, con la ricerca disperata del sostituto solo dopo la cessione. Un club di questo livello deve anticipare e programmare ogni tipo di mossa, ecco perché c’è da attendersi una possibile trattativa col Parma già nelle prossime settimane.