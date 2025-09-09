L’affare da 8 milioni che fa contento Cardinale: altri soldi per il Milan

L’operazione di calciomercato imbastita per gennaio fa felice anche il Milan: rossoneri pronti ad incassare altri soldi, i dettagli

Archiviato il mercato estivo dopo tre mesi lunghissimi e ricchi di colpi di scena fino all’ultimo respiro, il Milan torna a pensare soltanto al campo e ad accumulare più punti possibili. Non è iniziata bene la stagione con la sconfitta contro la Cremonese. Ma per fortune col Lecce al Via del Mare c’è stato uno scatto positivo (anche se non del tutto convincente). Massimiliano Allegri non ha grosse scuse: con la rosa che ha a disposizione, nonostante qualche difetto, deve provare a lottare per lo Scudetto. Il valore aggiunto deve essere lui, considerato lo status che gli viene riconosciuto da gran parte dei tifosi e non solo e lo stipendio che percepisce. Igli Tare, risolte anche le questioni Bennacer e Adli (resta il caso spinoso di Divock Origi), può riflettere con più calma sulle prossime mosse in vista del gennaio. Il Milan, che ha incassato una cifra record dalle cessioni, può permettersi di investire. E a breve potrebbero arrivare anche altri soldi nelle tasche di Gerry Cardinale.

Il Milan pronto ad incassare ancora: l’affare coinvolge anche i rossoneri

Altri soldi per i rossoneri potrebbero arrivare l’anno prossimo per i riscatti dei prestiti: Musah, Alex Jimenez e Chukwueze rischiano di portare altri 70 milioni in bilancio. Ma non è finita perché Giorgio Furlani potrebbe incassare anche grazie alle percentuali di futura rivendita che spesso piazza in alcune operazioni in uscita. L’anno scorso, ad esempio, dalla cessione di Brescianini all’Atalanta fu riconosciuto ai rossoneri il 50% dell’importo.

Lo stesso è accaduto anche con Daniel Maldini nel passaggio all’Atalanta e, chissà, magari succederà anche con Mattia Liberali, ceduto al Catanzaro a titolo gratuito ma sempre con il 50% di futura rivendita. Ma il giocatore più vicino a garantire soldi al Milan è Jan-Carlo Simic, ceduto a sorpresa l’anno scorso per soli 3 milioni all’Anderlecht (non aveva accettato il rinnovo), sul quale c’è una percentuale di futura rivendita del 20%. Il difensore piace moltissimo alla Lazio che, dopo aver avuto il mercato bloccato per tutta l’estate, è già al lavoro in vista di gennaio. Simic è finito nel mirino del club capitolino: l’Anderlecht chiede 12 milioni, al momento l’offerta della Lazio è di 8 milioni ma la trattativa proseguirà. Ricordiamo che la percentuale di futura rivendita è calcolata sulla plusvalenza.